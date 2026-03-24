Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που ρωσικό drone «χτυπά» ιστορική εκκλησία στο Λβιβ της Ουκρανίας

Η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ουκρανίας την Τρίτη (24/3), σε μια σπάνια επίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, ο Γιούρι Ιχνάτ.

Οι τοπικές αρχές είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αναχαιτίσει στόχους κοντά στην πρωτεύουσα, το Κίεβο, καθώς και στο Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, σε απόσταση μερικών δεκάδων χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Πολωνία.

Ζημιές, μεταξύ άλλων, προκλήθηκαν στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα του 17ου αιώνα, η οποία αποτελεί μέρος μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Ένας τοπικός αξιωματούχος στο Λβιβ είπε ότι οι ρωσικά drones έπληξαν ένα συγκρότημα κατοικιών στο κέντρο της πόλης αυτής.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, ανέφερε σε ανάρτησή της ότι η επίθεση σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης, σε ώρα αιχμής.

«Η Ρωσία επιτίθεται σε ένα πολυσύχναστο κέντρο πόλης μέρα μεσημέρι. Μόλις πριν λίγα λεπτά, ρωσοϊρανικά drones έπληξαν το Λβιβ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επίθεση με 392 drones και 34 πυραύλους

Υπενθυμίζεται ότι, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο στην Ουκρανία, σε επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, από τους οποίους προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε σπίτια και πυρκαγιές, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε με ανάρτησή της στο Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση κατά της Ουκρανίας με 392 drones και 34 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, διευκρινίζοντας ότι οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν 25 πυραύλους και 365 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε αφού ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε χθες, Δευτέρα, για επικείμενη μαζική ρωσική επίθεση στη χώρα επικαλούμενος πληροφορίες των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πέντε τραυματίστηκαν σε επιδρομή drones και πυραύλων στην πόλη της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης της σε ανάρτησή του στο Telegram.«Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική συνδυασμένη επιδρομή στην Ζαπορίζια χρησιμοποιώντας drones και πυραύλους», σημείωσε ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έξι πολυκατοικίες, δύο ιδιωτικές κατοικίες, ένα κατάστημα, μη οικιστικά κτίρια, όπως και εγκαταστάσεις βιομηχανικής υποδομής στη Ζαπορίζια υπέστησαν ζημιές από την επίθεση.

Σε φωτογραφίες που ανήρτησε στο Telegram ο Φεντόροφ, φαίνονται πυροσβέστες να σβήνουν φωτιά σε πολυώροφο κτίριο και ένα μικρότερο κτίριο που έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Επλήγη βαγόνι αμαξοστοιχίας

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε παράλληλα στην ανατολική περιφέρεια Πολτάβα, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη, ο οποίος πρόσθεσε ότι πολυκατοικίες και ένα ξενοδοχείο υπέστησαν ζημιές.

Παράλληλα Ουκρανοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν σήμερα ότι ένας 61χρονος επιβάτης έχασε τη ζωή του σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα σε ηλεκτροκίνητο τρένο στην περιφέρεια του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ρωσικό drone τύπου FPV έπληξε βαγόνι αμαξοστοιχίας που ήταν σταθμευμένη σε σταθμό σε χωριό της Σλατίνε εκείνη τη στιγμή, διευκρίνισε το γραφείο της περιφερειακής εισαγγελίας του Χαρκόβου σε ανάρτησή του στο Telegram.

Πλήγματα στην ηλεκτρική διασύνδεση Μολδαβίας-Ευρώπης

Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας αποσυνέδεσαν τη βασική ηλεκτρική διασύνδεση της Μολδαβίας με την Ευρώπη. «Υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές, αλλά η κατάσταση παραμένει εύθραυστη. Η Ρωσία και μόνον φέρει την ευθύνη», σημείωσε η Σάντου σε ανακοίνωσή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Παράλληλα στη Μόσχα, η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), η αστυνομία και η εθνοφρουρά τέθηκαν σε υψηλότερο επίπεδο επαγρύπνησης λόγω πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει απειλή για επίθεση δολιοφθοράς από την Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Στη διάρκεια του πολέμου εδώ και τέσσερα χρόνια ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία και οι δύο πλευρές έχουν διεξαγάγει επιθέσεις πολύ μακριά από τις γραμμές του μετώπου, με τη χρήση drones και μονάδων σαμποτάζ για να φέρουν εις πέρας δολοφονίες και επιθέσεις σε κρίσιμης σημασίας υποδομές.

Το RIA πρόσθεσε ότι η FSB, ο βασικός διάδοχος της KGB, έλαβε πληροφορίες ότι η Ουκρανία σχεδιάζει ενέργειες δολιοφθοράς και επιθέσεις σε «κυβερνητικούς αξιωματούχους, στρατιωτικό προσωπικό του ρωσικού υπουργείου Άμυνας και αξιωματικούς των υπηρεσιών επιβολής του νόμου».

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ πυροβολήθηκε τρεις φορές τον Φεβρουάριο με πιστόλι Μακάροφ με σιγαστήρα σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην λεωφορο Βολοκολάμσκ στη βόρεια Μόσχα. Ο Αλεξέγεφ επέζησε της επίθεσης.