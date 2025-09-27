Ζελένσκι απειλεί Ρωσία: «Έχουμε Patriot από το Ισραήλ – Θα απαντήσουμε σε κάθε επίθεση»

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απειλεί ευθέως την Μόσχα, καθώς αποκάλυψε ότι η χώρα του παρέλαβε αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot από το Ισραήλ και αναμένει δύο ακόμη συστήματα αεράμυνας εντός του Φθινοπώρου. Επιπλέον, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι συνολικά 92 drones με κατεύθυνση προς την Πολωνία καταρρίφθηκαν από τις δυνάμεις του Κιέβου.



Το ισραηλινό σύστημα «Patriot» τίθεται σε λειτουργία στην Ουκρανία και σύντομα το Κίεβο θα παραλάβει δύο επιπλέον συστήματα από τις ΗΠΑ.



«Το Ισραήλ είχε παροπλίσει οκτώ πυροβολαρχίες «Patriot» πέρυσι και ένα σύστημα που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως από τα αποθέματα του ισραηλινού στρατού από τη δεκαετία του 1990 μεταφέρθηκε στην Ουκρανία».

Για επαφές στην Νέα Υόρκη



Ο Ζελένσκι βρέθηκε στις ΗΠΑ για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Όπως δήλωσε, μοιράστηκε με τον Τραμπ «μια συγκεκριμένη οπτική για το τι θα μπορούσε να γίνει» ως απάντηση στις ενέργειες της Ρωσίας, δεσμευόμενος ότι η Ουκρανία θα απαντήσει εάν η Μόσχα προκαλέσει μπλακ άουτ στη χώρα του.

Το «ευχαριστώ» στον Τραμπ



Ο Ζελένσκι χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να υπενθυμίσει ότι «η Αμερική στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας».



Σε μήνυμά του ευχαρίστησε τον Τραμπ για την στήριξή του και δημοσίευσε φωτογραφία με τις συζύγους τους, Ολένα Ζελένσκα και Μελάνια Τραμπ.