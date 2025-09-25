Η Ρωσία «δοκιμάζει» νεύρα και αντοχές σε ΗΠΑ και ΝΑΤΟ – Υβριδικές επιθέσεις καταγγέλλει η Δανία

Η Ρωσία συνεχίζει να δοκιμάζει τα όρια της Δύσης. Λίγες ημέρες μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από σμήνη ρωσικών drones ήρθαν τα περιστατικά με τα «αγνώστου ταυτότητας» drones που προκαλούν χάος σε αεροδρόμια των σκανδιναβικών χώρων.

Την ίδια ώρα η αμερικανική πολεμική αεροπορία βρίσκεται σε καθεστώς ύψιστου συναγερμού με περιστατικά παραβιάσεων του εναέριου χώρου να καταγράφονται τόσο στην Αλάσκα όσο και στην Ευρώπη. Οι ενέργειες αυτές, που χαρακτηρίζονται ως υβριδικές επιθέσεις, αποκαλύπτουν την ευαλωτότητα των ευρωπαϊκών αεροσυστημάτων σε μια περίοδο υψηλής έντασης με τη Μόσχα.

Το απόγευμα της Πέμπτης (25/09) ώρα Ελλάδας, αμερικανικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη κοντά στην Αλάσκα, ενώ η NORAD (Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής) ανακοίνωσε ότι δύο ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά μεγάλης εμβέλειας Tu-95 και δύο μαχητικά Su-35 πετούσαν εντός της Ζώνης Αναγνώρισης Αεράμυνας της Αλάσκας.

Οι ΗΠΑ απογείωσαν ως απάντηση τέσσερα F-16, ένα αεροσκάφος επιτήρησης E-3 και τέσσερα ιπτάμενα τάνκερ KC-135.

Δανία: Υβριδικές ρωσικές επιθέσεις

Το ΝΑΤΟ, σε ανάρτησή του στο X το απόγευμα της Πέμπτης αναθεώρησε την προηγούμενη ανάρτησή του ότι πέντε ρωσικά μαχητικά αναχαιτίστηκαν από τα δύο ουγγρικά Gripen κοντά στον εναέριο χώρο της Λετονίας και όχι της Δανίας, όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως.

Την ίδια ώρα, η Δανία δήλωσε ότι διεισδύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη διάρκεια της νύχτας, που είχαν αποτέλεσμα να κλείσουν για λίγο δύο αεροδρόμια και επηρέασαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ήταν υβριδικές επιθέσεις με σκοπό να σπείρουν τον φόβο, αν και οι αρχές δεν μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

Το συμβάν, το δεύτερο μέσα σε δύο ημέρες στη Δανία, αποτελεί μέρος αυτού που ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν πως αποτελεί ένα μοτίβο ρωσικών διαταράξεων που αποκάλυψε την ευαλωτότητα του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου σε περίοδο υψηλών εντάσεων ανάμεσα στη Μόσχα και το ΝΑΤΟ.

Η Πολωνία κατέρριψε φερόμενα ως ρωσικά drones στον εναέριο χώρο της στις 10 Σεπτεμβρίου. Οι δανικές αρχές δήλωσαν σήμερα ότι αποφάσισαν να μην καταρρίψουν κάποιο από τα drones στον εναέριο χώρο τους για λόγους ασφαλείας, παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην εναέρια κυκλοφορία.

Η πρεσβεία της Ρωσίας στην Κοπεγχάγη χαρακτήρισε «παράλογη» εικασία τα περί ανάμιξης της Μόσχας στις διεισδύσεις drones στη Δανία.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε πως μίλησε σήμερα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε σχετικά με τα συμβάντα με τα drones και πως συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια.

Οι διεισδύσεις drones ανάγκασαν το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ, που χρησιμοποιείται για εμπορικές και στρατιωτικές πτήσεις, να κλείσει για τρεις ώρες, ενώ το αεροδρόμιο του Μπιλούντ, το δεύτερο μεγαλύτερο της Δανίας, έκλεισε για μία ώρα, δήλωσε η αστυνομία. Αμφότερα άνοιξαν και πάλι σήμερα το πρωί.

Drones θεάθηκαν επίσης κοντά στα αεροδρόμια του Έσμπιεργκ και του Σόντερμποργκ, καθώς και στην αεροπορική βάση Σκρίντστρουπ, που φιλοξενεί τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και F-35 της Δανίας, και μια στρατιωτική εγκατάσταση στο Χόλστεμπρο, επιβεβαίωσε η αστυνομία. Όλα βρίσκονται στη δυτική περιοχή Γιουτλάνδη.

«Θερμοί ουρανοί» πάνω από την Βαλτική

Στο μεταξύ, οι αεροπορικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ πάνω από την Ευρώπη παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού. Εκτός από την Πολωνία αεροπορικά αποσπάσματα έχουν αναπτυχθεί και στις τρεις μικρές Βαλτικές χώρες, τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Εσθονία για να αναχαιτίσουν ρωσικά μαχητικά που έχουν προχωρήσει σε πολλαπλές παραβιάσεις του εναέριου χώρου πάνω από τη Βαλτική.

Turkey sends AWACS plane to Lithuania following NATO airspace violations — Bloomberg



The long-range airborne radar aircraft can detect low-flying objects, including drones that are difficult to spot from the ground.



According to the report, the plane has been in Lithuanian… pic.twitter.com/8rgbxSFl25 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 25, 2025

Η Τουρκία έχει αναπτύξει το αεροσκάφος της Ε-7Τ AWACS (Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου) στη Λιθουανία, ως μέρος της ενισχυμένης απάντησης του ΝΑΤΟ στις επανειλημμένες ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Συμμαχίας στην περιοχή της Βαλτικής.