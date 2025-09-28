Συναγερμός στην Πολωνία: Κλείνει τον εναέριο χώρο μετά τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Η Πολωνία έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο γύρω από τις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, επικαλούμενη «μη προγραμματισμένη στρατιωτική δραστηριότητα» με σκοπό την ενίσχυση της κρατικής ασφάλειας, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης εναέριας κυκλοφορίας Flightradar24.

The NATO MRTT that was orbiting over eastern Poland is now headed west out of the area. https://t.co/wOpL1YNulM pic.twitter.com/8Ib9XUuWCH — Flightradar24 (@flightradar24) September 28, 2025

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επέδραμαν με αεροσκάφος για την προστασία του εναερίου χώρου, μετά την εκτόξευση ρωσικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας. Στην ανακοίνωσή τους μέσω X (πρώην Twitter) ανέφεραν: «Σε σχέση με τη δράση της μακράς ακτίνας αεροπορίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας που πραγματοποιεί επιθέσεις στο έδαφος της Ουκρανίας, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη άρχισαν να επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας».

NOTAMs show airspace near Lublin and Rzeszów is closed until at least 04:00 GMT, after Poland recently scrambled jets amid Russian drone threats; PM Tusk also vowed to shoot down clear airspace violators, suggesting tighter rules of engagement tonight. — Briefing Block (@briefing_block_) September 28, 2025





Παράλληλα, τα στοιχεία της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας δείχνουν ότι ολόκληρη η χώρα βρίσκεται υπό συναγερμό για πιθανές αεροπορικές επιδρομές από τις 06:00 ώρα Ελλάδας.



Στο μεταξύ, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε πως έχει τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή, έπειτα από περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη Δανία και αναφορές από τη Νορβηγία. Το ΝΑΤΟ ενημέρωσε μέσω email στο Reuters ότι ενεργοποιούνται πρόσθετα μέσα — όπως πλατφόρμες πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης — και ότι τουλάχιστον μία φρεγάτα αεράμυνας τίθεται επίσης σε ετοιμότητα.

Στη Δανία, drones άγνωστης προέλευσης εντοπίστηκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας, την Καρούπ, που μοιράζεται αεροδιαδρόμους με το πολιτικό αεροδρόμιο Μίτγιουλαντ. Η βάση έκλεισε επί λίγο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί η κυκλοφορία των εμπορικών πτήσεων, αφού δεν υπήρχαν δρομολογημένες ανάγκες εκείνη την ώρα.



Στη Νορβηγία, αναφέρθηκαν αναφορές για drones κοντά στη στρατιωτική βάση Όρλαντ, όπου βρίσκονται τα μαχητικά F-35 της χώρας. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του νορβηγικού κοινού αρχηγείου: «Οι φρουροί στη βάση παρατήρησαν αρκετά drones έξω από την περίμετρο».

Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο

Το Κίεβο ξύπνησε τα ξημερώματα της Κυριακής μέσα σε σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς, σε μια επιχείρηση που ανεξάρτητοι αναλυτές χαρακτηρίζουν ως μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα από την αρχή του πολέμου, πριν από τρεισήμισι χρόνια.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, οι επιθέσεις δεν περιορίστηκαν στο Κίεβο, αλλά εξαπλώθηκαν ταυτόχρονα και σε άλλες πόλεις, ανάμεσά τους και η Ζαπορίζια.



Στην πρωτεύουσα, drones πετούσαν πάνω από το κέντρο και τα προάστια, ενώ οι εκρήξεις από αντιαεροπορικά συστήματα αντηχούσαν όλη τη νύχτα. Χιλιάδες κάτοικοι κατέφυγαν σε υπόγειους σταθμούς του μετρό για να προστατευτούν, την ώρα που σε όλη την Ουκρανία είχε σημάνει γενικός αεροπορικός συναγερμός.

#Київ Станом на 7.20 внаслідок атаки відомо про п'ятеро постраждалих - мер Кличко. pic.twitter.com/K6G2lrNP51 — BankovaMail (@BankovaMa) September 28, 2025

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, στο Κίεβο έχουν καταγραφεί τρεις τραυματίες, ενώ στη Ζαπορίζια τέσσερις. Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ο περιφερειάρχης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, δήλωσε πως η πόλη χτυπήθηκε «τουλάχιστον τέσσερις φορές».