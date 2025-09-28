Ζελένσκι vs Κρεμλίνο σε πόλεμο δηλώσεων και πυραύλων - Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα με drones στο Κιέβο

Η κλιμάκωση στην Ουκρανία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι «τα κέντρα εξουσίας της Ρωσίας, όπως το Κρεμλίνο, μπορεί να γίνουν στόχοι», καλώντας τους αξιωματούχους της Μόσχας να ξέρουν πού βρίσκονται τα καταφύγιά τους.



Το Κρεμλίνο απάντησε με ειρωνεία. Ο εκπρόσωπος Τύπου Ντμίτρι Πεσκόφ υποστήριξε στην κρατική τηλεόραση ότι «ο Ζελένσκι παριστάνει τον γενναίο στρατιώτη για τους Ευρωπαίους κουβαλητές, την ώρα που η Ουκρανία χάνει στο μέτωπο και οι διαπραγματευτικές της θέσεις καταρρέουν».



Σύμφωνα με το φιλοουκρανικό DeepState, η Ρωσία ελέγχει πλέον το 19% της Ουκρανίας, καταλαμβάνοντας 4.729 τ.χλμ. μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Η επίθεση-μαμούθ της Μόσχας

Την ώρα που η αντιπαράθεση περνά σε νέο επίπεδο, η Ρωσία εξαπέλυσε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις από την αρχή του πολέμου:

595 drones και 48 πυραύλους εκτοξεύτηκαν μέσα σε μία νύχτα.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 568 drones και 43 πυραύλους.

Τουλάχιστον 4 νεκροί και δεκάδες τραυματίες – ανάμεσά τους ένα 12χρονο κορίτσι.

Στο Κίεβο επλήγη το Καρδιολογικό Ινστιτούτο, ενώ ζημιές υπέστησαν εργοστάσια, κατοικίες και κρίσιμες υποδομές.

Ο Ζελένσκι αντέδρασε με σκληρά λόγια: «Η Ρωσία θέλει να συνεχίσει να σκοτώνει. Αξίζει μόνο τη μέγιστη πίεση από τον κόσμο».

Το μήνυμα του Ζελένσκι

Σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επίθεση «σκόπιμη τρομοκρατία κατά αμάχων». Κάλεσε τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την G7 και την G20 να σταθούν απέναντι στη Μόσχα με αποφασιστική δράση:

«Η ώρα για ισχυρή αντίδραση έχει καθυστερήσει πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

Η θέση της Ρωσίας

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας παραδέχτηκε την επίθεση, ισχυριζόμενο ότι οι στόχοι ήταν στρατιωτικές υποδομές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας.

Ωστόσο, οι εικόνες από το Κίεβο δείχνουν κατεστραμμένες κατοικίες και πολυκατοικίες, με τους αμάχους για άλλη μια φορά να πληρώνουν το βαρύ τίμημα του πολέμου.