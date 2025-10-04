Μακελειό με αμάχους στην Ουκρανία - Ρωσική επίθεση σε επιβατικό τρένο με 30 νεκρούς

Δεν έχουν τέλος οι επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία με ένα τρένο να δέχεται επίθεση στην περιφέρεια του Σούμι με τα θύματα μεταξύ των επιβατών να είναι πολλά.

Η ρωσική επίθεση είχε στόχο ένα σιδηροδρομικό σταθμό με συνέπεια να χτυπηθεί ένα τρένο που κατευθυνόταν προς το Κίεβο, δήλωσε σήμερα Σάββατο (4/10) ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Χριχόροφ.

Δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των θυμάτων με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κάνει λόγο για 30. Ο κυβερνήτης της περιοχής ανήρτησε φωτογραφία από ένα καμένο βαγόνι και δήλωσε ότι διασώστες και ιατρικό προσωπικό εργάζονται στον τόπο της επίθεσης.

Αυξημένες οι αεροπορικές επιθέσεις

Η Μόσχα έχει αυξήσει τις αεροπορικές επιθέσεις της στη σιδηροδρομική υποδομή της Ουκρανίας, πλήττοντας την σχεδόν καθημερινά τους δύο τελευταίους μήνες.

REUTERS

Για «βάρβαρη ρωσική επίθεση με drone στον σιδηροδρομικό σταθμό της Shostka, στην περιοχή Σούμι», μίλησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στο X, όπου ανέβασε και βίντεο από την επίθεση, «όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται ήδη στον τόπο του συμβάντος και έχουν αρχίσει να βοηθούν τους ανθρώπους. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους τραυματίες βρίσκονται σε διαδικασία εξακρίβωσης. Μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε για τουλάχιστον 30 θύματα. Προκαταρκτικές αναφορές δείχνουν ότι τόσο προσωπικό της Ukrzaliznytsia όσο και επιβάτες βρίσκονταν στον τόπο της επίθεσης».

«Χρειάζονται σκληρές ενέργειες»

«Οι Ρώσοι δεν γίνεται να μη γνώριζαν ότι χτυπούσαν αμάχους. Και αυτή είναι τρομοκρατία που ο κόσμος δεν πρέπει να αγνοήσει. Κάθε μέρα η Ρωσία αφαιρεί ανθρώπινες ζωές. Και μόνο η δύναμη μπορεί να τους σταματήσει. Ακούσαμε αποφασιστικές δηλώσεις από την Ευρώπη και την Αμερική – και είναι καιρός να τις μετατρέψουμε σε πράξη, μαζί με όλους όσους αρνούνται να δεχτούν τη δολοφονία και τον τρόμο ως φυσιολογικά φαινόμενα. Οι ρητορικές δηλώσεις δεν αρκούν πια. Χρειάζονται σκληρές ενέργειες».

Κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία

Το σημείο της επίθεσης βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από τα ρωσικά σύνορα. Άλλο κύμα νυκτερινών πληγμάτων από το ρωσικό στρατό προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περίπου 50.000 νοικοκυριά στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι έπληξε ένα σημαντικό διυλιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία.