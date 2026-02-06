Νέα επιχείρηση κατά καρτέλ ναρκωτικών από τις ΗΠΑ στον Ειρηνικό - Δύο νεκροί και σφοδρές αντιδράσεις

Νέο βομβαρδισμό στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό πραγματοποίησαν την Πέμπτη (5/1), οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, στοχεύοντας ταχύπλοο σκάφος που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, μετέφερε ναρκωτικά. Από την επίθεση σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι, όπως ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των ΗΠΑ αρμόδιο για τη Νότια Αμερική (SOUTHCOM).

Το πλήγμα γνωστοποιήθηκε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X και εντάσσεται στη συνεχιζόμενη αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον σκαφών που, κατά τις αμερικανικές Αρχές, ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών. Με το τελευταίο αυτό περιστατικό, ο συνολικός απολογισμός από τον Σεπτέμβριο ανέρχεται σε τουλάχιστον 128 νεκρούς και 37 σκάφη που έχουν καταστραφεί. Πρόκειται για τον δεύτερο βομβαρδισμό του είδους που γίνεται γνωστός μέχρι στιγμής το 2026, έπειτα από αντίστοιχη επιχείρηση στις 23 Ιανουαρίου, επίσης στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Συνολικά, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει διατάξει πάνω από 30 τέτοιες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της πολιτικής της κατά των καρτέλ ναρκωτικών με προορισμό, όπως δηλώνεται, την αμερικανική αγορά.

Εσωτερικές και διεθνείς αντιδράσεις για τις αμερικανικές επιχειρήσεις

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον δεν έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα δημόσια αποδείξεις ότι τα σκάφη που τέθηκαν στο στόχαστρο επιδίδονταν σε οποιαδήποτε μορφή λαθρεμπορίου. Η νομιμότητα της εκστρατείας αμφισβητείται έντονα και προκαλεί σφοδρές αντεγκλήσεις τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Ειδικοί και αξιωματούχοι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχουν χαρακτηρίσει τους βομβαρδισμούς αυτούς ως «εξωδικαστικές εκτελέσεις», επισημαίνοντας σοβαρά ζητήματα διεθνούς δικαίου και λογοδοσίας.