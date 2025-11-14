«Στα σχοινιά» ο Μαδούρο: «Ενωθείτε με τη Βενεζουέλα για ειρήνη» λέει στους Αμερικανούς

Ο λαός των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να ενωθεί με τη Βενεζουέλα για την ειρήνη στην ήπειρο, δήλωσε ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο στον Stefano Pozzebon του CNN κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στο Καράκας την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου.



Οι αποκλειστικές δηλώσεις του έρχονται εν μέσω εντεινόμενων εντάσεων με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αποστείλει πολεμικά πλοία στην Καραϊβική για να στοχεύσουν πλοία που, όπως ισχυρίζονται, μεταφέρουν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα. Αν και η Ουάσιγκτον επιμένει ότι η στρατιωτική ενίσχυση έχει ως στόχο να διακόψει τη ροή ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Καράκας πιστεύει ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν στην πραγματικότητα να επιβάλουν αλλαγή καθεστώτος.



Ο Μαδούρο προέτρεψε τις ΗΠΑ να μην εμπλακούν σε μια άλλη παρατεταμένη σύγκρουση, ζητώντας από τον λαό τους στα ισπανικά: «Να ενωθούμε για την ειρήνη. Όχι άλλοι ατέρμονοι πόλεμοι. Όχι άλλοι άδικοι πόλεμοι. Όχι άλλη Λιβύη. Όχι άλλο Αφγανιστάν».



Όταν ρωτήθηκε αν είχε κάποιο μήνυμα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Νικολάς Μαδούρο απάντησε στα αγγλικά: «Ναι στην ειρήνη, ναι στην ειρήνη».



Δεν απάντησε άμεσα στο ερώτημα αν ανησυχεί για πιθανή επιθετικότητα από τις ΗΠΑ. Αντ' αυτού, είπε απλώς ότι επικεντρώνεται στην ειρηνική διακυβέρνηση της χώρας του.

Ο Μαδούρο παρευρέθηκε σε μαζική συγκέντρωση για τη νεολαία της Βενεζουέλας, την οποία αργότερα προέτρεψε να αντισταθεί σε αυτό που περιέγραψε ως απειλή εισβολής από τις ΗΠΑ.

Η «πιο θανατηφόρα πλατφόρμα μάχης»

Τους τελευταίους τρεις μήνες, οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει περίπου 15.000 άτομα στην Καραϊβική, μαζί με περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου ενός αεροπλανοφόρου που περιγράφεται ως η «πιο θανατηφόρα πλατφόρμα μάχης» του αμερικανικού ναυτικού.



Η συγκέντρωση αυτή, που θεωρείται η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή από την εισβολή στον Παναμά το 1989, έχει προκαλέσει εικασίες ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να προετοιμάζονται για μια μεγαλύτερη σύγκρουση.



Οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 20 επιθέσεις εναντίον πλοίων που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, με αποτέλεσμα τον θάνατο 80 ατόμων.

Το CNN έχει αναφέρει ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει σχέδια για να στοχεύσει εγκαταστάσεις κοκαΐνης και διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών εντός της νοτιοαμερικανικής χώρας.



Ωστόσο, η κυβέρνηση ενημέρωσε επίσης το Κογκρέσο τις τελευταίες ημέρες ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν νομική αιτιολόγηση που να δικαιολογεί επιθέσεις εντός της Βενεζουέλας, αν και το CNN ανέφερε ότι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο διατύπωσης μιας τέτοιας νομικής γνωμοδότησης.



Η Βενεζουέλα ανταποκρίθηκε με μαζική κινητοποίηση στρατιωτικού προσωπικού και πολιτοφυλακής αποτελούμενης από πολίτες. Οι μονάδες πραγματοποιούν ασκήσεις σε ολόκληρη τη χώρα προκειμένου να προετοιμαστούν για οποιαδήποτε πιθανή απειλή από τις ΗΠΑ.



Η χώρα φαίνεται επίσης να έχει εγκαταστήσει μεγάλα αντικείμενα σε έναν κεντρικό αυτοκινητόδρομο, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως για να εμποδίζουν στρατιωτικά οχήματα όπως άρματα μάχης. Μια δορυφορική εικόνα που τραβήχτηκε από την Vantor στις 10 Νοεμβρίου δείχνει αντι-οχηματικά εμπόδια τύπου «σκαντζόχοιρου» στον αυτοκινητόδρομο Καράκας-Λα Γκουάιρα, που είναι η κύρια οδός πρόσβασης στην πόλη από την ακτή. Τα εμπόδια εμφανίστηκαν για πρώτη φορά εκεί πριν από έναν μήνα.

Ο συμβατικός στρατός της Βενεζουέλας, οι Βολιβαριανές Εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αριθμεί περίπου 123.000 μέλη. Ο Μαδούρο έχει επίσης ισχυριστεί ότι οι εθελοντικές πολιτοφυλακές του έχουν πλέον περισσότερους από 8 εκατομμύρια εφέδρους, αν και οι ειδικοί αμφισβητούν αυτόν τον αριθμό καθώς και την ποιότητα της εκπαίδευσης των στρατιωτών.

