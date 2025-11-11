«Τύμπανα πολέμου» στη Βενεζουέλα - Τι ετοιμάζει ο Μαδούρο σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας προετοιμάζει αμυντικά σχέδια βασισμένα σε τακτικές ανταρτοπόλεμου και επανενεργοποιεί παλαιά οπλικά συστήματα – πολλά εκ των οποίων ρωσικής προέλευσης και ηλικίας δεκαετιών – σε περίπτωση στρατιωτικής επέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters και έγγραφα στρατιωτικού σχεδιασμού που ήρθαν στη δημοσιότητα.

Η στρατηγική αυτή, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, αντικατοπτρίζει τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό και εκπαίδευση που αντιμετωπίζουν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει κατά καιρούς αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο, ενώ πρόσφατες στρατιωτικές κινήσεις στην Καραϊβική έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες. Ο Μαδούρο κατηγορεί ανοιχτά την Ουάσιγκτον ότι επιδιώκει την ανατροπή του.

Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για «ετοιμότητα», αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων αναφέρουν ότι ο τακτικός στρατός της Βενεζουέλας δεν θα μπορούσε να αντέξει σε μια συμβατική σύγκρουση με τον αμερικανικό. Σε ορισμένες μονάδες, σύμφωνα με τις πηγές, οι διοικητές αναγκάστηκαν να εξασφαλίζουν τρόφιμα μέσω τοπικών παραγωγών λόγω ανεπαρκούς ανεφοδιασμού.

Δύο παράλληλα σχέδια άμυνας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σχέδιο άμυνας της κυβέρνησης περιλαμβάνει δύο πυλώνες:

«Παρατεταμένη αντίσταση»: ανάπτυξη μικρών ένοπλων μονάδων σε περισσότερες από 280 τοποθεσίες με στόχο σαμποτάζ, αιφνιδιαστικές επιθέσεις και διάλυση αντίπαλων γραμμών.

«Αναρχοποίηση»: δημιουργία ελεγχόμενου χάους σε αστικά κέντρα, ιδιαίτερα στο Καράκας, μέσω παρακρατικών ομάδων και δικτύων πολιτοφυλακής, ώστε να καταστεί δύσκολη η διοίκηση της χώρας από ξένη δύναμη.

Παράλληλα, η χώρα φέρεται να διαθέτει περίπου 5.000 φορητούς αντιαεροπορικούς πυραύλους Igla-S, ενώ σειρά στρατιωτικών εγγράφων δείχνουν προσπάθειες εκπαίδευσης προσωπικού σε ανορθόδοξες επιχειρήσεις.

Παλαιωμένος εξοπλισμός – Ρωσική υποστήριξη

Το μεγαλύτερο μέρος του στρατιωτικού εξοπλισμού, όπως μαχητικά Sukhoi, ελικόπτερα και συστήματα πυραύλων, θεωρείται παλαιό. Ο Μαδούρο έχει ζητήσει από τη Ρωσία συντήρηση και αναβάθμιση των συστημάτων, με τη Μόσχα να δηλώνει ότι είναι «έτοιμη να βοηθήσει».

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Μαδούρο επιχειρεί παράλληλα να στείλει μήνυμα αποτροπής: ότι η αμερικανική επέμβαση δεν θα οδηγήσει σε γρήγορη πολιτική μετάβαση, αλλά σε αστάθεια και παρατεταμένη σύγκρουση.