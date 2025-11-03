Ο Τραμπ έδωσε συνέντευξη στο... μισητό του «60 Minutes» - Τι είπε για shutdown, Κίνα και Μαδούρο

Μεγάλο ενδιαφέρον είχε η συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Κυριακής (2/11) ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στην εκπομπή του CBS «60 Minutes», στην οποία μάλιστα είχε κινηθεί νομικά εναντίον τους στο παρελθόν.

Χαρακτηριστική είναι η ατάκα του Τραμπ «έτσι νομίζω» όταν ερωτήθηκε αν οι μέρες του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της Βενεζουέλας «είναι μετρημένες», μοιάζοντας την ίδια στιγμή να υποβαθμίζει το ενδεχόμενο πολέμου με το κράτος της Λατινικής Αμερικής.

Αναλυτικά, τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης του προέδρου των ΗΠΑ στην εκπομπή «60 Minutes» είναι:

Σφοδρή επίθεση στους Δημοκρατικούς, τους οποίους κατηγόρησε για το κλείσιμο της κυβέρνησης. Ο Τραμπ υποστήριξε σθεναρά ότι το συνεχιζόμενο κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι λάθος των Δημοκρατικών. Ισχυρίστηκε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν «σχεδόν ομόφωνα» για τον τερματισμό του και ότι οι Δημοκρατικοί είναι αυτοί που εμποδίζουν το ψήφισμα.

Θέση για τη Στρατηγική Ταϊβάν/Κίνα: Ήταν επιφυλακτικός όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα υπερασπίζονταν την Ταϊβάν σε περίπτωση επίθεσης από την Κίνα. Είπε ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει δημόσια τα «μυστικά» του, αλλά επέμεινε ότι η Κίνα και ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ γνωρίζουν ήδη ποια θα ήταν η θέση του.

Υπερασπίστηκε την Ισχυρή Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ αλλά και τις αποφάσεις που παίρνει για την ενίσχυση του Αμερικανικού στρατού. Η συνέντευξη περιελάμβανε συζήτηση για τα πυρηνικά όπλα, τις ξένες απειλές και τις διεθνείς συγκρούσεις. Ο Τραμπ παρουσίασε τις ΗΠΑ ως χώρα που πρέπει να παραμείνει ισχυρή, οι αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής που παίρνονται έχουν αυτό και μόνο ως γνώμονα…

Σύγκρουση με ΜΜΕ: Αναφέρθηκε στην προηγούμενη αγωγή του κατά του CBS / 60 Minutes, λέγοντας ότι το δίκτυο «αναγκάστηκε να πληρώσει» λόγω των φερόμενων πρακτικών λογοκρισίας, και επανέλαβε την κριτική του για το πώς το δίκτυο καλύπτει τα ρεπορτάζ.

Μετανάστευση και σύνορα: Υπερασπίστηκε τις αυστηρές πολιτικές του για τη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων των απελάσεων και των καταστολών, ισχυριζόμενος ότι ο Μπάιντεν επέτρεπε σε εγκληματίες και άλλους να περνούν τα σύνορα ανεξέλεγκτα