Ρήξη στις αμερικανοβρετανικές σχέσεις: Τέλος οι πληροφορίες στις μυστικές υπηρεσίες από τη Βρετανία

Οι μυστικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσαν ότι διακόπτουν την συνεργασία τους με τις ΗΠΑ αναφορικά με τις επιθέσεις των σκαφών με διακινητές ναρκωτικών στην καραϊβική.

Σύμφωνα με το CNN που επικαλείται πηγές, Βρετανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι βρίσκονται σε «άβολη θέση» με τις Αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή καθώς υποστηρίζουν πως είναι παράνομες.

Η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδοτεί μια σημαντική ρήξη με τον στενότερο σύμμαχό του και εταίρο του στην ανταλλαγή πληροφοριών και υπογραμμίζει τον αυξανόμενο σκεπτικισμό σχετικά με τη νομιμότητα της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική.

Επί χρόνια, το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ελέγχει μια σειρά από εδάφη στην Καραϊβική όπου εδρεύουν οι μυστικές υπηρεσίες του, έχει βοηθήσει τις ΗΠΑ να εντοπίσουν πλοία που είναι ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών, ώστε η Αμερικανική Ακτοφυλακή να μπορεί να τα αναχαιτίσει, ανέφεραν μεταξύ άλλων οι πηγές. Αυτό σήμαινε ότι τα πλοία θα σταματούσαν, το πλήρωμά τους θα κρατούνταν και τα ναρκωτικά θα κατάσχονταν.

Οι πληροφορίες συνήθως αποστέλλονταν στην Κοινή Διατμηματική Ομάδα Εργασίας Νότου (Joint Interagency Task Force South), μια ομάδα εργασίας που σταθμεύει στη Φλόριντα και περιλαμβάνει εκπροσώπους από διάφορα έθνη-εταίρους και εργάζεται για τη μείωση του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών.

Ωστόσο, λίγο μετά την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ εναντίον των σκαφών τον Σεπτέμβριο, το Ηνωμένο Βασίλειο ανησυχούσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες που παρείχαν οι Βρετανοί για να επιλέξουν στόχους. Βρετανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν σκοτώσει 76 άτομα, παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο σημειώνουν χαρακτηριστικά οι πηγές του CNN.

Ο Τραμπ επιμένει ότι είναι νόμιμη η επίθεση

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί νόμιμα να σκοτώσει ύποπτους για διακίνηση ναρκωτικών επειδή αποτελούν άμεση απειλή για τους Αμερικανούς και είναι «εχθροί» που βρίσκονται σε «ένοπλη σύγκρουση» με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με υπόμνημα που απέστειλε η κυβέρνηση στο Κογκρέσο.

Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξέδωσε γνωμοδότηση, η οποία εξακολουθεί να είναι απόρρητη, ενισχύοντας αυτό το επιχείρημα, ανέφερε το CNN, ενώ ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει ορισμένα καρτέλ ναρκωτικών ως «ξένες τρομοκρατικές ομάδες».

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης «συμμορφώνονται πλήρως με το Δίκαιο των Ένοπλων Συγκρούσεων», τον τομέα του διεθνούς δικαίου που έχει σχεδιαστεί για την πρόληψη επιθέσεων κατά αμάχων.