«Ο Πούτιν απαιτεί το Ντονέτσκ»: Αποκάλυψη Washington Post για την τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος θέλει το Κίεβο να παραδώσει το Ντονέτσκ, ένα στρατηγικό στρατιωτικό στόχο στην ανατολική Ουκρανία που έχει υπερασπιστεί σθεναρά καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, αναφέρει η Washington Post.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέβαλε το αίτημα στον Τραμπ την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, μόλις μια ημέρα πριν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για μια συνάντηση υψηλού επιπέδου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Εδώ και 11 χρόνια ο Πούτιν προσπαθεί και αποτυγχάνει να καταλάβει την περιοχή, καθώς τον αποκρούουν ουκρανικές δυνάμεις που είναι βαθιά οχυρωμένες σε μια ζώνη την οποία θεωρούν κρίσιμο προπύργιο ενάντια σε μια ταχεία ρωσική προέλαση προς τη δυτική κατεύθυνση και την πρωτεύουσά τους.



Ρώσοι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι η εστίαση του Πούτιν στο Ντονέτσκ υποδηλώνει ότι δεν κάνει βήμα πίσω από τις παλαιότερες διεκδικήσεις του που έχουν οδηγήσει τη σύγκρουση σε αδιέξοδο, παρά την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ για επίτευξη συμφωνίας. Ο Τραμπ δεν έχει σχολιάσει δημόσια την απαίτηση του Πούτιν και δεν υποστήριξε το ρωσικό αίτημα στη δημόσια δήλωσή του την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, μετά από μια κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο. Ταυτόχρονα σε ανάρτησή του ζήτησε να υπάρξει μία συμφωνία για την Ουκρανία.



Στο μεταξύ, στη συνάντηση της Παρασκευής με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ δεν ενέκρινε την αποστολή πυραύλων Tomahawk, παρά τις προσδοκίες του Κιέβου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μάλιστα, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, φέρεται να πίεσε την ουκρανική αντιπροσωπεία να εξετάσει την παράδοση του Ντονέτσκ, σημειώνοντας ότι η περιοχή είναι ως επί το πλείστον ρωσόφωνη - ένα επιχείρημα που το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι θεωρούν «φιλορωσικό».

Τι πρότεινε ο Πούτιν ως αντάλλαγμα

Σύμφωνα με τη Washington Post, κατά τη συνομιλία, ο Πούτιν φέρεται να πρότεινε να παραχωρήσει ορισμένα τμήματα των περιοχών Ζαπορίζια και Χερσώνα που έχει εν μέρει καταλάβει, με αντάλλαγμα τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εκτίμησαν ότι αυτή η πρόταση αποτελεί «πρόοδο» σε σχέση με προηγούμενες ρωσικές απαιτήσεις.

Αντιδρούν οι Ευρωπαίοι

Ωστόσο, Ευρωπαίος διπλωμάτης σχολίασε ότι είναι απίθανο οι Ουκρανοί να το δουν έτσι τονίζοντας ότι έτσι δεν παίρνουν τίποτα σε αντάλλαγμα.



Υπενθυμίζεται, ότι τις επόμενες εβδομάδες προγραμματίζεται νέα συνάντηση Τραμπ -Πούτιν στην Ουγγαρία, την προετοιμασία της οποίας έχει αναλάβει ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.



Η ουκρανική κυβέρνηση υποστηρίζει την πρόταση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στις τρέχουσες γραμμές μετώπου, ενώ αξιωματούχοι, σε ιδιωτικές συζητήσεις, δηλώνουν ότι αποδέχονται πως η Ρωσία πιθανότατα θα διατηρήσει τον de facto έλεγχο των εδαφών που έχει καταλάβει και ότι επιδιώκουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από την Ουάσιγκτον και τους Ευρωπαίους για να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να ξαναρχίσει τον πόλεμο.

Ως προς την κατάσταση στο μέτωπο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι γραμμές μεταξύ των ρωσικών και των ουκρανικών δυνάμεων έχουν σε μεγάλο βαθμό παραμείνει στάσιμες τον τελευταίο χρόνο της σύγκρουσης, χωρίς καμία πλευρά να αποκτά σημαντικό πλεονέκτημα. Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.