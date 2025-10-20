Ο Τραμπ έβριζε και πέταγε πράγματα από το τραπέζι - Το παρασκήνιο της συνάντησης με Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στην Ουάσιγκτον την περασμένη Παρασκευή (17/10), ελπίζοντας να εξασφαλίσει πυραύλους Tomahawk για την Ουκρανία. Αντ’ αυτού, σύμφωνα με διεθνή μέσα, βρέθηκε αντιμέτωπος με απειλές και οργισμένους τόνους από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγο πριν τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε πραγματοποιήσει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, γεγονός που -όπως φαίνεται- άλλαξε δραματικά τα δεδομένα.

«Υποτάξου στους όρους του Πούτιν ή αντιμετώπισε την καταστροφή», φέρεται να είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Ζελένσκι, σε μια συνάντηση που η Telegraph χαρακτήρισε ως «θυελλώδη».

«Ο Πούτιν θα σε καταστρέψει»

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των Financial Times, ο Τραμπ αντέδρασε έντονα κατά τη διάρκεια της συνάντησης, φωνάζοντας, βρίζοντας, πετώντας τους ουκρανικούς χάρτες του μετώπου από το τραπέζι και πιέζοντας τον Ζελένσκι να αποδεχθεί παραχώρηση της περιοχής Ντονέτσκ στη Ρωσία.

Ο Πούτιν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει θέσει ως προϋπόθεση για την ειρήνη την πλήρη αποχώρηση του ουκρανικού στρατού από το Ντονέτσκ, μια στρατηγικής σημασίας περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας.

«Χάνεις τον πόλεμο. Αν ο Πούτιν το θελήσει, θα σε καταστρέψει», φέρεται να είπε ο Τραμπ στον Ουκρανό πρόεδρο, επαναλαμβάνοντας σχεδόν αυτολεξεί τα επιχειρήματα του Ρώσου ηγέτη.

Trump urged Zelenskyy to accept Putin’s terms or be ‘destroyed’ by Russia https://t.co/1cKVTjykLG — Financial Times (@FT) October 19, 2025

Η «κόκκινη γραμμή» του Κιέβου

Για το Κίεβο, η παράδοση του Ντονέτσκ παραμένει απαράβατη κόκκινη γραμμή. Από το 2014, η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει την περιοχή, χωρίς επιτυχία, ενώ σήμερα η Ουκρανία διατηρεί τον έλεγχο του ενός τετάρτου της επαρχίας, η οποία αποτελεί μέρος μιας οχυρωμένης ζώνης άμυνας που εμποδίζει τις ρωσικές δυνάμεις να προελάσουν δυτικά.

Παρά την πίεση, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε να υποκύψει, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί συμφωνία που θα θέσει σε κίνδυνο την ουκρανική κυριαρχία. Ωστόσο, έφυγε από την Ουάσιγκτον απογοητευμένος, χωρίς την έγκριση του Τραμπ για τους πυραύλους Tomahawk, ένα κρίσιμο αίτημα για την εξέλιξη του πολέμου.

«Ο Πούτιν είναι σαν τη Χαμάς, αλλά πιο ισχυρός»

Σε συνέντευξή του στο NBC, ο Ουκρανός πρόεδρος σχολίασε πως δεν γνωρίζει τι ειπώθηκε μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, αλλά επανέλαβε ότι η ενίσχυση με Tomahawk θα μπορούσε να πιέσει τη Μόσχα προς μια σοβαρή διαπραγμάτευση.

Ερωτηθείς αν ο Τραμπ θα πρέπει να σκληρύνει τη στάση του απέναντι στη Ρωσία, ο Ζελένσκι απάντησε: «Ναι, γιατί ο Πούτιν είναι κάτι παρόμοιο με τη Χαμάς, αλλά πιο ισχυρός. Αυτός είναι ένας μεγαλύτερος πόλεμος· η Ρωσία έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στον κόσμο».

Ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε τα περί ρωσικής υπεροχής, επισημαίνοντας ότι ο ρωσικός στρατός έχει ήδη πάνω από 1,3 εκατομμύρια απώλειες (νεκρούς και τραυματίες) και έχει καταλάβει μόλις το 1% της ουκρανικής γης.

Προ των πυλών η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη

Σύμφωνα με την Telegraph, ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει νέα συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, με στόχο την προώθηση μιας συμφωνίας ειρήνης.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι ο Πούτιν προτείνει να παραχωρήσει μικρά τμήματα των περιοχών Ζαπορίζια και Χερσώνας, που ελέγχει, με αντάλλαγμα τη διεθνή αναγνώριση του ελέγχου του στο Ντονμπάς.

Ωστόσο, δυτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι πρόκειται για παγίδα. «Είναι σαν να πουλάνε στο Κίεβο το ίδιο του το πόδι, χωρίς κανένα αντάλλαγμα», σχολίασε Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Ο Ζελένσκι δηλώνει πρόθυμος να συμμετάσχει στη σύνοδο της Βουδαπέστης, αλλά εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες για το αν ο Πούτιν επιδιώκει πραγματικά την ειρήνη.