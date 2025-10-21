Ούτε 12 χρονών: Η εκπρόσωπος του Τραμπ απάντησε σε δημοσιογράφο «Η μάνα σου...»

Αίσθηση και ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε η τουλάχιστον... παιδιάστικη απάντηση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την επικείμενη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου, όταν συντάκτης του HuffPost ρώτησε για την επιλογή της Βουδαπέστης ως τόπου διεξαγωγής της συνόδου κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το ερώτημα που προκάλεσε την αντίδραση

Ο δημοσιογράφος υπενθύμισε ότι η ουγγρική πρωτεύουσα έχει ιστορική συμβολική σημασία, καθώς εκεί η Ρωσία είχε υποσχεθεί να μην εισβάλει στην Ουκρανία, εφόσον το Κίεβο παραιτηθεί από τα πυρηνικά όπλα που κληρονόμησε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.

Επιπλέον, σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, είναι ο μόνος ηγέτης της ΕΕ και του ΝΑΤΟ που στηρίζει ανοιχτά τη Μόσχα στον πόλεμο της Ουκρανίας.

«Λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό αυτό πλαίσιο, ποιος επέλεξε τη Βουδαπέστη ως τόπο συνάντησης;» ήταν το ερώτημα που έθεσε ο ρεπόρτερ προς τη Λέβιτ και τον διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ.

Η απάντηση που προκάλεσε σάλο

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου απάντησε σκωπτικά: «Η μάνα σου».

Ένα λεπτό αργότερα, ο Στίβεν Τσέουνγκ επανέλαβε την ίδια φράση, λέγοντας και εκείνος: «Η μάνα σου».

Η απρόσμενη και παιδαριώδης απάντηση, που θύμιζε περισσότερο αστεϊσμό επιπέδου Δημοτικού παρά επίσημη τοποθέτηση, προκάλεσε αμηχανία και γρήγορα έγινε αντικείμενο σχολιασμού στα κοινωνικά δίκτυα και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Αντιδράσεις και σχόλια

Πολλοί δημοσιογράφοι χαρακτήρισαν την απάντηση ανάρμοστη και προσβλητική, ενώ πολιτικοί σχολιαστές επεσήμαναν ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές υποβαθμίζουν το κύρος του Λευκού Οίκου σε μια περίοδο που οι σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας βρίσκονται σε ιδιαίτερα λεπτή ισορροπία.

Παρά τις επικρίσεις, η Καρολάιν Λέβιτ δεν σταμάτησε τις επιθέσεις κατά της Huffington Post, αλλά και πάλι χωρίς να απαντήσει ποιος επέλεξε τη Βουδαπέστη.

Μάλιστα, χθες, Δευτέρα, έγραψε στο Twitter: «Για να καταλάβετε το πλαίσιο, ο S.V. Dáte της Huffington Post δεν είναι δημοσιογράφος που ενδιαφέρεται για τα γεγονότα. Είναι ένας αριστερός δημοσιογράφος που επιτίθεται συνεχώς στον πρόεδρο Τραμπ εδώ και χρόνια και βομβαρδίζει συνεχώς το τηλέφωνό μου με τα επιχειρήματα των Δημοκρατικών. Απλά ρίξτε μια ματιά στο feed του @svdate, μοιάζει με προσωπικό ημερολόγιο κατά του Τραμπ».

Στη συνέχεια, δημοσίευσε ένα screenshot από το μήνυμα με την ερώτηση του HuffPost και τις απαντήσεις της, ωστόσο, και πάλι δεν απάντησε στην αρχική ερώτηση.