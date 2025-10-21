Τραμπ: Κατεδαφίζει τμήμα του Λευκού Οίκου για να φτιάξει αίθουσα χορού - «Για να κάνουμε πάρτι»

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να μην έχει βρει ακόμη τον τρόπο να αντιμετωπίσει το shutdown που ταλαιπωρεί τις δημόσιες δομές των ΗΠΑ ωστόσο ανακοίνωσε τη Δευτέρα (20/10) με μεγάλο ενθουσιασμό την κατεδάφιση τμήματος του Λευκού Οίκου για να φτιαχτεί αίθουσα χοροεσπερίδων.

Το κόστος ανέγερσης της αίθουσας εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, αναμένεται να έχει επιφάνεια 8.000 τετραγωνικών μέτρων και πλέον και θα μπορεί να υποδεχτεί ως ακόμη και 1.000 καλεσμένους. Θα χρησιμοποιείται για επίσημα δείπνα προς τιμή ξένων ηγετών κρατών, εορταστικές εκδηλώσεις και άλλα γεγονότα, διευκρίνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το επιβλητικό λευκό τμήμα του κτιρίου με ψηλά παράθυρα, με βάση τα σχέδια, θα πάρει τη θέση της East Wing («ανατολικής πτέρυγας»), όπου παραδοσιακά βρισκόταν το γραφείο της εκάστοτε πρώτης κυρίας.

«Είμαι ευτυχής» - Από ποιους θα χρηματοδοτηθεί

«Είμαι ευτυχής που ανακοινώνω ότι άρχισαν οι εργασίες στον Λευκό Οίκο για την οικοδόμηση της νέας, μεγάλης και όμορφης αίθουσας χορού», ανακοίνωσε ο ρεπουμπλικάνος μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

Μεταξύ άλλων μάλιστα αναφέρει πως «για περισσότερα από 150 χρόνια κάθε πρόεδρος ονειρευόταν να έχει μια αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο για να φιλοξενεί άτομα για μεγάλα πάρτι και κρατικές επισκέψεις».

Η πτέρυγα αυτή του Λευκού Οίκου με την ευκαιρία θα «εκσυγχρονιστεί εντελώς» και θα είναι «πιο όμορφη παρά ποτέ αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.,

Θα χρηματοδοτηθεί από ιδιώτες

Κατ’ αυτόν, η νέα αίθουσα χοροεσπερίδων θα χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικά κεφάλαια, που ανήκουν «σε γενναιόδωρους πατριώτες, σπουδαίες αμερικανικές εταιρείες και τον ειλικρινώς δικό σας», όπως έγραψε αναφερόμενος στον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο, χωρίς να ξεκαθαρίσει πάντως το ύψος της δικής του συνεισφοράς.

Reuters

Ο ρεπουμπλικάνος την περασμένη εβδομάδα παρέθεσε δείπνο για να ευχαριστήσει δισεκατομμυριούχους και μεγάλες εταιρείες που έκαναν δωρεές για να τον υποστηρίξουν. Ανάμεσα στις προσωπικότητες που ήταν παρούσες ξεχώριζαν αντιπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων της τεχνολογίας (Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft, Palantir) και του κολοσσού της στρατιωτικής βιομηχανίας Lockheed Martin.