Αναστάτωση στον Λευκό Οίκο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πύλη ασφαλείας - Συνελήφθη ο οδηγός

Αναστάτωση προκάλεσε ένα άτομο που οδήγησε το αυτοκίνητό του σε μια πύλη ασφαλείας του Λευκού Οίκου το βράδυ της Τρίτης (21/10), όπως ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ με την Αστυνομία να συλλαμβάνει τον οδηγό του οχήματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των NewYorkTimes, ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο τη στιγμή του περιστατικού αλλά η έκταση δεν τέθηκε σε καραντίνα που συνηθίζεται όταν υπάρχουν αντίστοιχες καταστάσεις που θεωρηθούν πως φέρουν κινδύνους για τη ζωή του προέδρου. Η μόνη κίνηση που θα κάνουν οι αρμόδιες Αρχές είναι να παραμείνει κλειστός ο δρόμος που οδηγεί στην πύλη μέχρι η αστυνομία να ρυμουλκήσει το όχημα.

«Περίπου στις 10:37 μ.μ., ένα άτομο οδήγησε ένα όχημα στην πύλη οχημάτων της Μυστικής Υπηρεσίας που βρίσκεται στην οδό 17th & E St, NW, στην Ουάσινγκτον. Το άτομο συνελήφθη και το όχημα αξιολογήθηκε και κρίθηκε ασφαλές. Η έρευνά μας για την αιτία αυτής της σύγκρουσης βρίσκεται σε εξέλιξη», αναφέρει η ανακοίνωση του γραφείο επικοινωνιών της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ.

Οι Αρχές δεν έδωσαν μέχρι στιγμής πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκρουση του αυτοκινήτου στην πύλη ασφαλείας του Λευκού Οίκου, την ταυτότητα του οδηγού ή το πιθανό κίνητρό του.