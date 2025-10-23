Ποιος θα πληρώσει την αίθουσα χορού του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο;

Καθώς ξεκινά η κατασκευή της αίθουσας χορού του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο κόστους 250 εκατομμύριων δολαρίων, μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει τις ταυτότητες των πλούσιων δωρητών και εταιρειών που θα πληρώσουν για την κατασκευή της.

Στις αρχές της εβδομάδας, ξεκίνησε η κατασκευή της αίθουσας των 8.360 τετραγωνικών μέτρων, με τα σκαπτικά μηχανήματα και τους εργάτες να ταράζουν την ησυχία της Ανατολικής Πτέρυγας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα πληρώσει ο ίδιος ένα σημαντικό κομμάτι των εξόδων κατασκευής και άφησε να εννοηθεί ότι κάποιοι ανώνυμοι δωρητές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν πάνω από 20 εκατ. δολάρια για να ολοκληρωθεί το έργο.

Ο τρόπος χρηματοδότησης της κατασκευής έχει, σύμφωνα με το BBC, δημιουργήσει ανησυχίες σε πολλούς ειδικούς για νομικά θέματα, οι οποίοι πιστεύουν ότι με τον τρόπο αυτό κάποιοι ιδιώτες και εταιρείες θα πληρώσουν για να αποκτήσουν πρόσβαση στην κυβέρνηση.

Ένα δείπνο για πιθανούς δωρητές διοργανώθηκε στο Λευκό Οίκο στις 15 Οκτωβρίου. Σε αυτό συμμετείχαν στελέχη από κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Blackstone, OpenAI, Microsoft, Coinbase, Palantir, Lockheed Martin, Microsoft, Amazon και Google.

Παρόντες ήταν επίσης ο Γούντι Τζόνσον, ιδιοκτήτης της ομάδας των New York Jets, αλλά και τα αδέρφια που έχουν τους Tampa Bay Buccaneers και την Manchester United.

Τι θα «κερδίσουν» οι δωρητές

Σύμφωνα με επιστολή που δημοσίευσε το CBS News, οι δωρητές θα λάβουν κάποιου είδους «αναγνώρισης» για τη συμμετοχή τους. Και παρότι ακόμα δεν είναι γνωστό τι σημαίνει αυτό, θα μπορούσαν ενδεχομένως τα ονόματά τους να αναφέρονται σε κάποιο σημείο της κατασκευής.

Αρχικά, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι στην γιγαντιαία αίθουσα να μπορούσαν να βρίσκονται 650 καθήμενοι. Όμως, ο Τραμπ δήλωσε πριν από μερικές ημέρες ότι θα χωράει 999 άτομα.

Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό το όνομα ενός δωρητή: πρόκειται για το YouTube που θα πληρώσει 22 εκατομμύρια δολάρια – χρήματα που αποτελούν μέρος του διακανονισμού για την αγωγή που είχε καταθέσει ο Τραμπ όταν διαγράφηκε ο λογαριασμός του από το μέσο, στον απόηχο της εξέγερσης της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

Πέραν αυτού, είναι άγνωστο το ποιοι ή ποιες εταιρείες έχουν υποσχεθεί να δώσουν χρήματα για την κατασκευή και πόσα θα είναι. Η επίσημη λίστα δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί, παρότι ο Λευκός Οίκος έχει δεσμευτεί ότι θα γίνει.

Σύμφωνα με το CBS, οι δωρεές θα διαχειρίζονται από μία μη κερδοσκοπική εταιρεία.

Στην εκδήλωση πάντως για τους πιθανούς δωρητές, ο Τραμπ είπε ότι κάποιοι παρευρισκόμενοι ήταν «πάρα πολύ γενναιόδωροι», ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που ρωτούσαν αν τα 25 εκατομμύρια δολάρια ήταν ένα σωστό ποσό.