Οι Tomahawks και το στοίχημα για ειρήνη στην Ουκρανία: Όλα όσα είπαν Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τελειώσει ακόμη και να μην χρησιμοποιηθούν πύραυλοι Tomahawks εξέφρασε ο πρόεδρος Τραμπ υποδεχόμενος τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της δίωρης τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε μια ημέρα νωρίτερα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την οποία συμφωνήθηκε ότι οι δυο ηγέτες θα συναντηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα στη Βουδαπέστη.

«Ο Πούτιν θέλει και εκείνος ειρήνη» ξεκαθάρισε ο Τραμπ στον Ζελένσκι κατά τις πρώτες του δηλώσεις μπροστά στους δημοσιογράφους ωστόσο παραδέχτηκε ότι ο Ρώσος ομόλογός του ενδέχεται να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. «Νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι τέτοιου είδους τεχνάσματα. Πιστεύω ότι θέλει μια συμφωνία» είπε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παράλληλα, απέφυγε να εκφέρει άποψη για το εάν η Ουκρανία θα μπορέσει να επανακτήσει ή να παραχωρήσει εδάφη στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία ωστόσο παραδέχτηκε ότι αμφότερες «κάνουν καλή δουλειά στις διαπραγματεύσεις».

Παρ' όλα αυτά, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι οι διμερείς εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι «το πιο σημαντικό πράγμα για τον λαό της» προσθέτοντας ότι για οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να συναντηθεί με τον Πούτιν και να υπάρξει εκεχειρία. Ο Ουκρανός ηγέτης είπε: «Εμείς θέλουμε ειρήνη, ο Πούτιν δεν θέλει. Γι' αυτό χρειαζόμαστε να του ασκηθεί πίεση».

Τι θα γίνει με τους πυραύλους Tomahawks

Πάγιο ζήτημα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαρχής ήταν η Ουκρανία να εφοδιαστεί με πυραύλους τύπου Cruise Tomahawk τους οποίους όπως είπε χρειάζεται για να αντικρούσει τις ρωσικές επιθέσεις. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν φάνηκε ιδιαίτερα θερμός σε μια τέτοια προοπτική καθώς όπως σημείωσε «ο πόλεμος μπορεί να λήξει χωρίς αυτούς». «Ελπίζω ότι (οι Ουκρανοί) δεν θα τους χρειαστούν και θα βάλουμε τέλος στον πόλεμο χωρίς να σκεφτούμε τους πυραύλους» τονίζοντας μάλιστα πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε αφενός να αποδυναμώσει τις αμυντικές δυνατότητες των ΗΠΑ αλλά και να τορπιλίσει τις ειρηνευτικές συζητήσεις κλιμακώνοντας περεταίρω τη σύγκρουση.

«Σε περίπτωση απειλής της χώρας μας, χρειαζόμαστε τους Tomahawks και πολλά άλλα πράγματα που στέλναμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία. Ξέρετε, δίναμε, τους δίναμε πολλά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε σε ζωντανή σύνδεση ανταλλαγή Tomahawks με ουκρανικά drones για την οποία λέει πως οι ΗΠΑ δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υπάρχει σήμερα ειδική συνάντηση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Φτιάχνουν ένα πολύ καλό drone», ανέφερε τότε ο Τραμπ χαμογελώντας αλλά προσέθεσε ότι έχει επίσης την υποχρέωση να βεβαιωθεί ότι οι ΗΠΑ είναι «πλήρως εφοδιασμένες» με τα απαραίτητα όπλα.

Ο Ζελένσκι παρουσίασε χάρτες με στόχους στη Ρωσία

Σημειώνεται ότι ο Ζελένσκι παρουσίασε στον Ντόναλντ Τραμπ «χάρτες» που δείχνουν πιθανούς στόχους οι οποίοι θα μπορούσαν να χτυπηθούν εντός της Ρωσίας, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

Στους χάρτες αυτούς σημειώνονται «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο, εξήγησε αυτή η πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Επικοινωνία Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες

Σημειώνεται μάλιστα, πως μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών που είχαν οι δυο άνδρες, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες όπως μετέδωσαν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.