Καλιφόρνια: Τρύπησαν αγωγό φυσικού αερίου και τίναξαν ένα σπίτι στον άερα – 6 τραυματίες

Από τύχη και μόνο δεν υπήρξαν θύματα από ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Καλιφόρνια. Ένα σπίτι ανατινάχτηκε στον αέρα από έκρηξη σε σπασμένο αγωγό φυσικού αερίου, με τουλάχιστον έξι άτομα να μεταφέρονται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Το περιστατικό συνέβη λίγες ώρες μετά την πρόκληση ζημιάς σε αγωγό φυσικού αερίου από εργάτες οικοδομής.

WATCH: Large explosion destroys multiple homes after crew hits gas line in Hayward, California. At least 6 people injured pic.twitter.com/KWJvv1gUoY — BNO News Live (@BNODesk) December 11, 2025

Σύμφωνα με το CBS, η έκρηξη σκέπασε μια μεγάλη περιοχή με συντρίμμια, τα οποία προσγειώθηκαν στις σκεπές γειτονικών κτιρίων. Τουλάχιστον δύο από τα κτίρια που καταστράφηκαν φαίνεται να βρίσκονταν στο ίδιο οικόπεδο, στο 867 E. Lewelling Boulevard, το οποίο ήταν καταχωρημένο στο Redfin ως κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων.

Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας ενός γείτονα κατέγραψε οχήματα κατασκευής μπροστά από τη διεύθυνση, καθώς μια μεγάλη έκρηξη κατέστρεψε μεγάλο μέρος της οικοδομής. Η γειτόνισσα είπε στο CBS News Bay Area ότι ολόκληρο το σπίτι της κλονίστηκε από την έκρηξη.

Η εταιρεία «Pacific Gas and Electric» (PG&E) δήλωσε στις 7:35 π.μ. ότι ενημερώθηκε ότι μια ομάδα εργατών είχε προκαλέσει ζημιά σε έναν υπόγειο αγωγό φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια εκσκαφών στη λεωφόρο Lewelling και έστειλε συνεργεία στο σημείο.

Σύμφωνα με την PG&E, οι εργαζόμενοί της απομόνωσαν τον κατεστραμμένο αγωγό και σταμάτησαν τη ροή του αερίου στις 9:25 π.μ., αλλά το αέριο είχε διαρρεύσει σε πολλά σημεία και στις 9:35 π.μ. σημειώθηκε η έκρηξη.