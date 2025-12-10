Δολοφονημένος στο σπίτι του στην Καλιφόρνια βρέθηκε παγκοσμίου φήμης τενόρος - Συνελήφθη ο γιος του

Ο υποψήφιος για Grammy τενόρος, Τζούμπιλαντ Σάικς, δολοφονήθηκε με μαχαίρι στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα αργά το βράδυ της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, με τον ενήλικο γιο του να συλλαμβάνεται για ανθρωποκτονία, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ρεπορτάζ της New York Post αναφέρει ότι η σύζυγος του Σάικς κάλεσε την Αστυνομία και ανέφερε ότι ήταν μάρτυρας της επίθεσης με δράστη τον γιο της στο σπίτι τους στην Delaware Avenue κοντά στη γειτονιά Pico.



Οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στο εσωτερικό του σπιτιού, όπου βρήκαν τον Σάικς, 71 ετών, να φέρει σοβαρά τραύματα. Λίγο αργότερα, το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Σάντα Μόνικα κήρυξε τον άνδρα νεκρό. Παράλληλα, η Αστυνομία ανέφερε ότι ο Μάικα Σάικς, 31 ετών, γιος του θύματος, συνελήφθη άμεσα και κρατήθηκε στη φυλακή για ανθρωποκτονία.



«Με βάση την προκαταρκτική έρευνα, οι ντετέκτιβ πιστεύουν ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό που περιορίστηκε στο πλαίσιο της οικογένειας», είπε αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η έρευνα συνεχίζεται.



Ο θάνατος του Σάικς συγκλόνισε τους περίοικους. «Είναι απίστευτο, απίστευτο», δήλωσε στο The Post ένας γείτονας και ενοικιαστής του Σάικς. Ο ίδιος σημείωσε ότι το θύμα «δεν ήταν τύπος που τσακωνόταν». Ο Μάικα ζούσε με τους γονείς του, αλλά περνούσε τον περισσότερο χρόνο του στο γκαράζ και μερικές φορές άκουγε δυνατά μουσική, σύμφωνα με τον ενοικιαστή. «Ήταν λίγο περίεργος», πρόσθεσε. «Μου είχαν πει ότι ήταν σαν να έπαιρνε ναρκωτικά, αλλά ήταν περισσότερο σαν να είχε κάποιο ψυχικό πρόβλημα».



Ποιος ήταν ο Τζούμπιλαντ Σάικς

Ο Σάικς έκανε διεθνή καριέρα ως βαρύτονος και ξεχώριζε για την εντυπωσιακή ευελιξία της φωνής του και την ικανότητά του να κινείται με την ίδια άνεση στην όπερα, το gospel και την τζαζ. Εμφανίστηκε σε μερικές από τις σημαντικότερες σκηνές των ΗΠΑ, όπως το Carnegie Hall, το Kennedy Center, το Hollywood Bowl και την Metropolitan Opera, ερμηνεύοντας κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο.

Το 2009 ήταν υποψήφιος για Grammy για τον ρόλο του Celebrant στο «Mass» του Λέοναρντ Μπέρνσταϊν, ενώ συνεργάστηκε με κορυφαίες συμφωνικές ορχήστρες και μαέστρους.