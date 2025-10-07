ΗΠΑ: Ιατρικό ελικόπτερο έπεσε σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο - Η στιγμή της συντριβής

Τρεις επιβάτες ενός ιατρικού ελικοπτέρου νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την συντριβή του ελικοπτέρου σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια το απόγευμα της Δευτέρας 06/10.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που οι πρώτοι διασώστες έμειναν άναυδοι καθώς δεν πίστευαν ότι από τα συντρίμμια θα μπορούσαν να ανασυρθούν ζωντανοί επιβάτες. Συγκεκριμένα, δυο γυναίκες και ένας άνδρας μέλη του προσωπικού μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως αναφέρουν οι Los Angeles Times που επικαλούνται τις Αρχές, ένας εκ των επιβατών φέρεται να εκτινάχθηκε 3 μέτρα μακριά από το ελικόπτερο, ενώ ένας άλλος παγιδεύτηκε κάτω από τα συντρίμμια. «Είμαι σοκαρισμένος που κάποιος μιλούσε και ήταν ξύπνιος ή ζούσε», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σακραμέντο, Τζάστιν Σύλβια.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής που έφτασε στο σημείο κατάφερε να σηκώσει μέρος του ελικοπτέρου με τη βοήθεια περίπου 15 περαστικών ώστε να απεγκλωβίσουν ένα από τα θύματα που ήταν παγιδευμένο από κάτω. Το τρίτο θύμα διασώθηκε καθώς ήταν δεμένο στην καρέκλα του ελικοπτέρου με την οποία εκτινάχθηκε κατά τη συντριβή.

Η στιγμή της συντριβής

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή που το ελικόπτερο χάνει ύψος και στο τέλος προσκρούει στην άσφαλτο. Εκείνη τη στιγμή, οχήματα κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο και από θαύμα δεν τραυματίστηκε κάποιος διερχόμενος οδηγός.

New video shows the medical helicopter crash on Highway 50 in Sacramento, California. Multiple victims reported.pic.twitter.com/cwRCj3eTE7 — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) October 7, 2025

Τα αεροασθενοφόρα REACH χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ασθενών σε νοσοκομεία, συχνά από αγροτικές ή δυσπρόσιτες περιοχές. Κατά τη στιγμή της συντριβής, δεν υπήρχαν ασθενείς στο αεροσκάφος και δεν ήταν άμεσα γνωστό τι προκάλεσε το ατύχημα.