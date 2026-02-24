Θαύμα μέσα στα συντρίμμια: Ένα σκυλάκι ο μοναδικός επιζών της συντριβής ελικοπτέρου στο Περού

Εν μέσω της τραγωδίας, υπάρχουν και κάποια νέα που τουλάχιστον δεν είναι άσχημα: ως εκ θαύματος, ένα μικρό σκυλί επέζησε από τη συντριβή ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου που σκότωσε 15 ανθρώπους στο νότιο Περού, ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία της χώρας στο AFP την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης τυχών ζωντανών επιβαινόντων, οι διασώστες εντόπισαν έναν σκύλο ράτσας τσιουάουα ανάμεσα στα συντρίμμια. Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει το τοπικό μέσο Clarin, ο σκύλος στεκόταν δίπλα στο σώμα του ιδιοκτήτη του, του 50χρονου συνταγματάρχη Χαβιέρ Νόλε ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγό του και τις δύο κόρες του.

«Είναι το αγαπημένο του Συνταγματάρχη Νόλε, είναι ο μόνος επιζών», δήλωσε πηγή στο AFP. «Το ζώο μεταφέρθηκε για κτηνιατρική αξιολόγηση», ανέφερε τοπικός τηλεοπτικός σταθμός.

At least 15 people were killed after a military Mi-17 helicopter crashed during a flood rescue operation in the Arequipa Region, Peru 🇵🇪 (23.02.2026) pic.twitter.com/8nikDzc3Nr — Disaster News (@Top_Disaster) February 23, 2026

Το ατύχημα

Το ατύχημα συνέβη την Κυριακή και μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονταν τέσσερις στρατιωτικοί και 11 πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους και επτά παιδιών ηλικίας μεταξύ 3 και 17 ετών.

Τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, η Περουβιανή Πολεμική Αεροπορία εντόπισε και τους 15 επιβάτες στην περιοχή Αρεκίπα, στα νότια της χώρας. «Το προσωπικό διάσωσης επιβεβαίωσε τον θάνατο των τεσσάρων μελών του πληρώματος (...), καθώς και των 11 επιβατών που επέβαιναν». Μετά από εντατικές προσπάθειες έρευνας, οι περιπολίες των ειδικών δυνάμεων και η αστυνομία εντόπισαν το ελικόπτερο Mi-17 που έχασε την επαφή μέσω ασυρμάτου χθες το απόγευμα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Ο στρατηγός Αντόνιο Λαμαντρίντ, επικεφαλής της αστυνομικής περιφέρειας της Αρεκίπα, ενημέρωσε τον ραδιοφωνικό σταθμό RPP ότι οι αρχές είχαν μεταβεί στον τόπο της τραγωδίας για να ανακτήσουν τις σορούς των 15 άτυχων επιβαινόντων.

Το ελικόπτερο που συνετρίβη, ένα ρωσικής κατασκευής Mi-17, είχε απογειωθεί από την πόλη Πίσκο, στην περιοχή Ίκα. Οι διασώστες εντόπισαν το αεροσκάφος λίγο πάνω από 300 χιλιόμετρα από το σημείο αναχώρησής του.

Η Πολεμική Αεροπορία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος αν και όπως σημειώνουν στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες με σφοδρή καταιγίδα.