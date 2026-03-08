Έκρηξη βόμβας σε νυχτερινό κέντρο στο Περού: 40 τραυματίες – Πέντε σε κρίσιμη κατάσταση

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε νυχτερινό κέντρο στο Περού όταν εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε εν μέσω συναυλίας, προκαλώντας δεκάδες τραυματισμούς και μεγάλες υλικές ζημιές.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο νυχτερινό κέντρο Dalí, στην περιοχή Víctor Larco Herrera της επαρχίας Trujillo, την ώρα που στη σκηνή εμφανιζόταν το συγκρότημα cumbia Amor Rebelde. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η διασκέδαση μετατράπηκε σε σκηνικό πανικού, με θαμώνες να τρέχουν έντρομοι προς τις εξόδους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Περιφερειακή Διεύθυνση Υγείας της La Libertad επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ πέντε νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον χώρο του κλαμπ, ενώ θραύσματα από γυαλιά και αντικείμενα τραυμάτισαν πολλούς από τους παρευρισκόμενους.

Μαρτυρίες σοκ από θαμώνες

Τραυματίες που πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο μίλησαν στην εφημερίδα La República για τις δραματικές στιγμές που βίωσαν μέσα στο νυχτερινό κέντρο.

Ένας 26χρονος περιέγραψε ότι όλα συνέβησαν μέσα σε δευτερόλεπτα. «Διασκεδάζαμε με τους φίλους μου όταν ξαφνικά είδαμε κάτι να πέφτει. Το είδα και μετά όλα σκοτείνιασαν. Η μύτη μου άρχισε να αιμορραγεί έντονα», είπε.

Μια νεαρή γυναίκα που τραυματίστηκε από θραύσματα γυαλιού ανέφερε ότι στην αρχή νόμιζε πως επρόκειτο για πρόβλημα με τον ηχητικό εξοπλισμό.



«Ήμουν στη μέση του κλαμπ και άκουσα έναν δυνατό θόρυβο. Νόμιζα ότι χάλασαν τα ηχεία. Αμέσως μετά έσπασαν γυαλιά και αντικείμενα παντού. Θραύσματα μπήκαν στο πόδι μου και χρειάστηκε να κάνω ράμματα στην κοιλιά», περιέγραψε.



Η έκρηξη διέκοψε απότομα τη συναυλία, ενώ δεκάδες άνθρωποι προσπάθησαν να βγουν ταυτόχρονα από το κλαμπ μέσα σε κατάσταση πανικού.

🚨 TRUJILLO EN GUERRA



El ataque contra la discoteca Dalí no es un hecho aislado. Es parte de la guerra entre bandas que hoy disputan el control de una región (in)gobernada por APP y abandonada por el Estado.



Dalí habría estado pagando cupos a Los Johnson, pero como Los Johnson… pic.twitter.com/NRiT8mgmar — Karla Ramírez Camarena (@NinaSunqu) March 7, 2026

Τρεις συλλήψεις – Στο μικροσκόπιο ο εκβιασμός από εγκληματικές οργανώσεις

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών υπόπτων, δύο ενηλίκων και ενός ανήλικου, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.



Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με υποθέσεις εκβιασμού και δράση εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή La Libertad.



Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η εγκληματική οργάνωση Los Pulpos, η οποία φέρεται να έχει εμπλακεί σε παρόμοια περιστατικά.

Προηγούμενη επίθεση στο ίδιο νυχτερινό κέντρο

Το νυχτερινό κέντρο Dalí είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο μόλις λίγες εβδομάδες πριν. Στις 14 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ένας 16χρονος, γνωστός με το ψευδώνυμο «Παρσέρο», πέταξε δακρυγόνο μέσα στο κλαμπ, προκαλώντας πανικό στους θαμώνες.



Ο ανήλικος συνελήφθη αργότερα και φέρεται να ομολόγησε ότι πληρώθηκε με 700 δολ. για να πραγματοποιήσει την επίθεση.



Οι αρχές εξετάζουν πλέον αν το νέο αιματηρό περιστατικό αποτελεί κλιμάκωση της ίδιας εγκληματικής δραστηριότητας, με στόχο τον εκβιασμό των ιδιοκτητών του νυχτερινού κέντρου.