Περού: Δήμαρχος πόλης πυροβολεί με taser συνεργάτη του μέσα στο γραφείο τους

Αντιδράσεις στην πολιτική σκηνή του Περού έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ο δήμαρχος της πόλης Σούρκο, Κάρλος Μπρους πυροβολεί τον σύμβουλό του με ένα όπλο ηλεκτροσόκ (τύπου taser).

Το βίντεο, που έγινε αμέσως viral δείχνει τον δήμαρχο να πυροβολεί πισώπλατα των συνεργάτη του μέσα στο γραφείο τους με τον τελευταίο να καταρρέει σε δευτερόλεπτα, ενώ την ίδια στιγμή ο Μπρους ξεσπάει σε γέλια.

Un alcalde de Perú dispara una pistola eléctrica contra su asesor, que cae desplomado en una oficina pic.twitter.com/IO0r8DE2nO — EL MUNDO (@elmundoes) May 21, 2026

«Κάναμε πρόβα για την τηλεόραση»

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο Μπρους, ο οποίος έχει ήδη επιβεβαιώσει την υποψηφιότητά του για τη δημαρχία της πρωτεύουσας Λίμα, χαρακτήρισε το υλικό «μονταρισμένο και αποκομμένο από το πραγματικό του πλαίσιο». Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το περιστατικό εντασσόταν σε ιδιωτική και εθελοντική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε κοινή συναινέσει. Υποστήριξε ακόμη ότι επρόκειτο για προσομοίωση και ότι ουδέποτε τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια των παρευρισκομένων.

Από την πλευρά του, ο παθών Αρτούρο Μπόμπιο υπερασπίστηκε τη θέση του δημάρχου, δηλώνοντας ότι το βίντεο καταγράφει πρόβα για τηλεοπτική μετάδοση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα. Παράλληλα, κατήγγειλε την ύπαρξη «ύποπτων προσώπων» που επιχειρούν να τον δυσφημίσουν μέσω παραποίησης εικόνας και χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Επανέλαβε επίσης τη στήριξή του στη χρήση μη θανατηφόρων όπλων από τη δημοτική αστυνομία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα δεχόταν «χίλιες βολές» προκειμένου να αποδείξει πως οι συσκευές αυτές αποτελούν ασφαλή μέσα προστασίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου ο δήμος του Σούρκο παρουσίασε 150 όπλα ηλεκτροσόκ τύπου Taser 10 και κάμερες σώματος για το προσωπικό ασφαλείας του. Τον Μάρτιο, το Σούρκο έγινε η πρώτη περιφέρεια του Περού που εξόπλισε τις δυνάμεις ασφαλείας της με αυτές τις αμερικανικής κατασκευής συσκευές, οι οποίες επιτρέπουν έως και δέκα βολές χωρίς άμεση επαναγέμιση.

Παρά τις εξηγήσεις των εμπλεκομένων, το βίντεο έχει πυροδοτήσει έντονη δημόσια συζήτηση σχετικά με τη σωστή και υπεύθυνη χρήση όπλων ηλεκτροσόκ από δημόσιους αξιωματούχους.