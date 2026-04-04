Περού: Δραματικά γεγονότα σε συγκέντρωση οπαδών με έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες

Τραγωδία με 1 νεκρό και 60 τραυματίες εξελίχθηκε στο Περού, στην συγκέντρωση των οπαδών της Αλιάνσα Λίμα για το ντέρμπι με την Ουνιβερσιτάριο στο στάδιο Alejandro Villanueva Stadium.

Στο χώρο έσπευσαν αμέσως οκτώ οχήματα της πυροσβεστικής, ώστε να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Η πρώτη ενημέρωση που βγήκε στην δημοσιότητα, έκανε λόγο για κατάρρευση ενός τμήματος του γηπέδου που έφερε τον τραυματισμό 60 οπαδών. Στην συνέχεια όμως, ο ταξίαρχος Μάρκο Παχουέλο, διοικητής του κεντρικού τμήματος της Πυροσβεστικής – δήλωσε ότι υπάρχει ένας νεκρός και ότι δεν εντοπίστηκε δομική ζημιά στο γήπεδο. Παράλληλα, η λίγκα δεν προέβη σε αναβολή του αγώνα, ανακοινώνοντας πως το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά.

«Δυστυχώς, υπάρχει ένας άνθρωπος που έχασε τη ζωή του. Η υπόθεση βρίσκεται υπό την εποπτεία της εισαγγελίας, η οποία θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. «Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδόθηκαν ανακριβείς πληροφορίες. Πραγματοποιήσαμε αρχικό έλεγχο μαζί με τις αρχές του σταδίου. Η κατασκευή στο σημείο, δηλαδή στη νότια εξέδρα, φαίνεται να βρίσκεται σε καλή κατάσταση». ήταν τα λόγια του ταξιάρχου.

🇵🇪🚨 ¡TRAGEDIA EN PERÚ: UN MUERTO Y AL MENOS 60 HERIDOS EN UN BANDERAZO DE ALIANZA LIMA!



«Δεν υπάρχει δομική ζημιά ούτε κάποιος τοίχος που να έχει καταρρεύσει. Κανείς δεν έπεσε στο κενό. Πρόκειται για ένα τυχαίο περιστατικό, αποτέλεσμα της έντασης και του ενθουσιασμού των οπαδών τη στιγμή των πανηγυρισμών, που οδήγησε την κατάσταση να ξεφύγει», πρόσθεσε.

Η συγκέντρωση των οπαδών πραγματοποιήθηκε για στήριξη προς την ομάδα τους πριν το ντέρμπι με την Ουνιβερσιτάριο, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Κυριακής (5/4) στο «Μονουμεντάλ».

Un muerto y al menos 47 heridos en "una emergencia" en el estadio Alejandro Villanueva en la ciudad de #Lima, durante el banderazo de Alianza Lima, informan medios de #Perú.



Η διοίκηση της Αλιάνσα Λίμα εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την βαθιά θλίψη της για τον χαμό του οπαδού, αλλά και την αλληλεγγύη της για τους τραυματίες που προέκυψαν απο αυτό το δυσάρεστο γεγονός.

Pelea entre Aficionados en Estadio Alejandro Villanueva, en Perú, Deja 1 Muerto y 47 Heridos#EstadioMatute De acuerdo con las autoridades, no colapso una estructura. pic.twitter.com/zRoMFTqZEX — La Periodista (@LaPeriodista_MX) April 4, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος, καθώς και την αλληλεγγύη μας προς τους τραυματίες. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, παρέχοντας έγκαιρη βοήθεια στους πληγέντες και τις οικογένειές τους. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προκαταρκτικά στοιχεία, το περιστατικό δεν σχετίζεται με κατάρρευση τοίχων ή με δομικές αστοχίες του γηπέδου».