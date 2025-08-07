ΗΠΑ: Συνετρίβη ελικόπτερο στο Μισισιπί - Αναφορές για δυο νεκρούς

Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η στιγμή που ένα ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στο Γουεστ Άλτον, κοντά στον ποταμό Μισισιπί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης από το Μιζούρι και το Ιλινόι προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες ανάσυρσης των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ελικόπτερο φέρεται να χτύπησε πάνω σε καλώδια υψηλής τάσης τα οποία βρίσκονται περιμετρικά του ποταμού και στη συνέχεια συνετρίβη πάνω σε φορτηγίδα. Από τη σύγκρουση, η φορτηγίδα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, γίνονται αναφορές για τουλάχιστον δυο νεκρούς ωστόσο ο ακριβής αριθμός δεν έχει επιβεβαιωθεί.