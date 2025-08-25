Βρετανία: Μάθημα πτήσης κατέληξε σε τραγωδία - Τρεις νεκροί από πτώση ελικοπτέρου στη Νήσο Γουάιτ

Τρεις νεκροί και ένα τραυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός της πτώσης ελικοπτέρου που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (25/8) σε ένα χωράφι στη Νήσο Γουάιτ της Βρετανίας κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος πτήσης.

Συνολικά στο ελικόπτερο μετάβαιναν τέσσερα άτομα με τον μόνο επιζώντα να μεταφέρεται αεροπορικώς στο νοσοκομείο και παραμένει σε σοβαρή κατάσταση, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Guardian.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε: «Προς το παρόν δεν είμαστε σε θέση να παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εμπλεκόμενα άτομα, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες επικοινωνίας και υποστήριξης των οικογενειών τους.

«Δεν θα σχολιάσουμε τις συνθήκες του συμβάντος, αλλά συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με το Τμήμα Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων» αναφέρεται επίσης.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Helicopter Crash on Isle of Wight Kills 3



A helicopter crash in a field near Shanklin Road, Ventnor, at around 9:24 AM has left 3 people dead.



The helicopter was being used for a flying lesson at the time of the incident.



Authorities have not confirmed the total number of… pic.twitter.com/jPSFqvwq7N — SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) August 25, 2025

Η Northumbria Helicopters, η εταιρεία εκμετάλλευσης του αεροσκάφους, επιβεβαίωσε ότι τέσσερα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος G-OCLV που ενεπλάκη στη συντριβή ενώ στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η πτήση, η οποία αναχώρησε από το αεροδρόμιο Sandown περίπου στις 9 π.μ., μετέφερε τέσσερις επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου, και πραγματοποιούσε μάθημα πτήσης. Η Northumbria Helicopters συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές που διερευνούν το περιστατικό», καταλήγει.

Ένας εκπρόσωπος της Hampshire and Isle of Wight Air Ambulance δήλωσε: «Έχουμε φροντίσει και μεταφέρει αεροπορικώς έναν ασθενή στο Κέντρο Μείζονος Τραύματος, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Southampton. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους και με όλους όσους εμπλέκονται στο σημερινό περιστατικό».