Τραγικός θάνατος 45χρονης ανήμερα των γενεθλίων της: Έπεσε από πύργο 88 μέτρων βγάζοντας selfie

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Ρωσία ανήμερα των γενεθλίων μιας 45χρονης γυναίκας, γνωστής για την αγάπη της στα extreme sports, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε από ύψος 88 μέτρων ενώ επιχειρούσε να βγάλει selfie. Το περιστατικό συνέβη μπροστά στα μάτια του ανήλικου γιου της, που έγινε μάρτυρας του φρικτού δυστυχήματος.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Παβλόφσκ, περιοχή κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Όπως μεταδίδει η Daily Mail, η 45χρονη γυναίκα φέρεται να έχασε την ισορροπία της και να έπεσε από ύψος 88 μέτρων, από έναν εγκαταλελειμμένο πύργο. Λίγη ώρα νωρίτερα, είχε πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό άλμα με σχοινί από το ίδιο σημείο, στο πλαίσιο εορτασμού των γενεθλίων της.

Σύμφωνα με το ρωσικό κανάλι Zvezda, μετά την ολοκλήρωση του άλματος, η γυναίκα ανέβηκε και πάλι στον πύργο χωρίς να φορά εξοπλισμό ασφαλείας. Εκεί, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, γλίστρησε και έπεσε στο κενό. Το τελευταίο της άλμα είχε καταγραφεί σε βίντεο και αναρτήθηκε στα social media, με την ίδια να ακούγεται να λέει «πάμε» λίγο πριν την πτώση.

Η εταιρεία 23block, που διαχειρίζεται τη δημοφιλή στη Ρωσία εγκατάσταση για το bungee jumping, σε δήλωσή της ανέφερε: «Σε τραγικές συνθήκες, η έμπειρη άλτρια και μητέρα δύο παιδιών Λίζα έχει πεθάνει.

Η Ελιζαβέτα Γκούσκινα, μαζί με τον γιο της Νικίτα, ήταν μέλος της αθλητικής μας ομάδας. Τώρα όλη η ομάδα θρηνεί για την απώλειά της. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τραγωδία για εμάς».

Δείτε το βίντεο με το τελευταίο άλμα της 45χρονης: