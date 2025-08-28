Σοκ στην Ινδία: 22χρονος YouTuber πέθανε ενώ γύριζε βίντεο σε καταρράκτη

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 22χρονος YouTuber στην Ινδία, καθώς παρασύρθηκε από έναν καταρράκτη την ώρα που επιχειρούσε να «τραβήξει» υλικό για το κανάλι του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον καταρράκτη Ντουντούμα στην περιοχή Κοραπούτ το περασμένο Σάββατο. Ο 22χρονος Σαγκάρ Τουντού μπήκε μέσα στο νερό για να γυρίσει βίντεο με drone. Ωστόσο, τα ορμητικά νερά τον παρέσυραν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, παρ’ όλο που προσπαθούσε να κρατηθεί από έναν βράχο.

Περαστικοί προσπάθησαν να του πετάξουν σχοινί

Το παρακάτω βίντεο δείχνει τις τρομακτικές στιγμές που βίωσε ο 22χρονος YouTuber. Περαστικοί προσπαθούσαν μάταια να του πετάξουν ένα σχοινί για να τον τραβήξουν και να του δώσουν οδηγίες, αλλά τα νερά ήταν τόσο ορμητικά που δεν τα κατάφερε.

Έως το βράδυ της Κυριακής, οι διασώστες είχαν καταφέρει να βρουν μόνο την τσάντα του 22χρονου, στην οποία είχε τον εξοπλισμό του.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το ισχυρό ρεύμα ήταν αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων, καθώς αύξησαν την στάθμη του ποταμού.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!