Σε σοκ το Χόλιγουντ: Έφηβη βρέθηκε διαμελισμένη στο αυτοκίνητο του τραγουδιστή D4vd

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η αποκάλυψη από τις Αρχές της Καλιφόρνια για τη διαμελισμένη έφηβη που βρέθηκε στο πορτμπαγκάζ ενός Tesla που ανήκει στον τραγουδιστή D4vd. Πρόκειται για την Celeste Rivas, μια 15χρονη κοπέλα με το ίδιο τατουάζ με τον καλλιτέχνη.



Το ακρωτηριασμένο σώμα της Rivas εντοπίστηκε σε όχημα που ήταν σε χώρο κατάσχεσης αυτοκινήτων στο Hollywood Hills και ήταν καταχωρημένο στο όνομα του 20χρονου τραγουδιστή, του οποίου το πλήρες όνομα είναι David Anthony Burke.



Το κορίτσι ταυτοποιήθηκε ως η Rivas, η οποία είχε εξαφανιστεί από το Lake Elsinor της Καλιφόρνια το 2024 και είχε έναν φίλο ονόματι David, όπως είχε πει η μητέρα της Rivas στο TMZ.



Είχε επίσης ένα τατουάζ στον δεξιό δείκτη της που έγραφε «Shhh...» — παρόμοιο με αυτό που έχει ο D4vd, σύμφωνα με το TMZ, αν και άλλες διασημότητες έχουν το ίδιο τατουάζ, όπως η Rihanna και η Lindsay Lohan.



Η μικροκαμωμένη έφηβη βρέθηκε να φοράει ένα στράπλες με μαύρο κολάν και ένα κίτρινο βραχιόλι με παρόμοια μεταλλικά σκουλαρίκια.



Το σώμα της ήταν τυλιγμένο σε πλαστικό και ήταν σε τόσο προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης που αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις Αρχές επειδή το αυτοκίνητο άρχισε να εκπέμπει «δυσάρεστη οσμή».

Οι Αρχές συνέδεσαν το αυτοκίνητο με τον D4vd, ο οποίος «συνεργάζεται μαζί τους», όπως δήλωσε εκπρόσωπος του τραγουδιστή στο NBC 4.

Η Rivas ήταν μόλις 13 ετών όταν εξαφανίστηκε, σύμφωνα με τις αφίσες αγνοουμένων της εποχής.

Riverside Sheriff's Office

Όταν έγινε γνωστή η είδηση για το πτώμα στο πορτμπαγκάζ, η μητέρα της Rivas υποψιάστηκε αμέσως ότι είχαν βρει την κόρη της, όπως είπε στο TMZ.

Όταν η σορός ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στο αυτοκίνητο, ο D4vd προετοιμαζόταν για μια συναυλία στη Μινεάπολη και ανέβαζε συνεχώς αναρτήσεις με τους 2 εκατομμύρια followers του στο Instagram.



Παρά την προφανή προθυμία του να συνεργαστεί με τις Aρχές, η καριέρα του D4vd υπέστη σοβαρότατο πλήγμα. Απολύθηκε από τις εταιρείες Crocs και Hollister λίγες μόνο ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι θα ήταν το πρόσωπο της συνεργασίας τους.