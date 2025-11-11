Γουατεμάλα: «Γάζωσαν» πρώην υποψήφιο δήμαρχο και τη σύντροφό του στη μέση του δρόμου

Έξι εκτελεστές, που ήταν ντυμένοι εργάτες και φορούσαν γιλέκα ασφαλείας, «γάζωσαν» με πολεμικά όπλα έναν 52χρονο εργολάβο και πρώην υποψήφιο δήμαρχο καθώς και τη σύντροφό του. Η (διπλή) άγρια δολοφονία έγινε μέρα μεσημέρι, στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγραφεί η στιγμή της φονικής ενέδρας το πρωί της 8ης Νοεμβρίου με τους έξι δράστες να αποβιβάζονται από ένα αυτοκίνητο τύπου SUV και να ανοίγουν πυρ. Όπως φαίνεται στα πλάνα, οι εκτελεστές κρατούσαν καλάσνικοφ και «άδειασαν» τα όπλα τους επάνω στα δύο θύματα. Νεκρός έπεσε 52χρονος Χοσέ Ελίας Ραμίρεζ και η σύντροφός του Άννα Μαρία Άντρες.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, οι δράστες άδειασαν τα όπλα τους επάνω στους δύο «στόχους» και στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, αφού πρώτα σκέπασαν τη σορό του Ραμίρεζ με το μπουφάν που φορούσε. Η θνική Αστυνομία της Γουατεμάλας (PNC) εντόπισε το SUV το οποίο χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές, το οποίο ήταν κλεμμένο. Η PNC ανέφερε ότι το φορτηγάκι εγκαταλείφθηκε περίπου τέσσερα τετράγωνα μακριά από τον τόπο της ένοπλης επίθεσης. Δεν βρέθηκαν όπλα ή πυρομαχικά στο εσωτερικό του.



Ο Ραμίρεζ ήταν πολιτικός μηχανικός και επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της εταιρείας Constructora D&D Ramírez y Hernández η οποία είχε συνάψει δεκάδες συμβάσεις με διάφορους δήμους μεταξύ 2014 και 2025 ενώ το 2023 συμμετείχε στις εκλογές για δήμαρχος της πόλης El Tejar εκπροσωπώντας το κόμμα Cabal χωρίς, όμως, να καταφέρει να επικρατήσει.

Αυτό είναι το βίντεο της εκτέλεσης που κυκλοφορεί στα social media - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: