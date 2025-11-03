Εξιχνιάστηκε μετά από 63 χρόνια η υπόθεση βιασμού και δολοφονίας της 9χρονης Carol Ann

Στις 22 Οκτωβρίου 1962, η Carol Ann Dougherty βρισκόταν καθ' οδόν προς τη βιβλιοθήκη όταν βιάστηκε και στραγγαλίστηκε στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία του Αγίου Μάρκου στο Μπρίστολ της Πενσυλβάνια, σύμφωνα με την Εισαγγελία της Κομητείας Μπακς.

Ο δολοφόνος του 9χρονου κοριτσιού ταυτοποιήθηκε περισσότερα από 60 χρόνια μετά, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές και αναφέρει το ρεπορτάζ του abcnews.

«Πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι ο μόνος βιασμός και δολοφονία ενός μικρού κοριτσιού που έγινε σε εκκλησία στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η εισαγγελέας, Τζένιφερ Σκορν, σε συνέντευξη Τύπου.

Ως δολοφόνος της 9χρονης έχει πλέον ταυτοποιηθεί ο Γουίλιαμ Σρέιντερ, τον οποίο η Σκορν περιέγραψε ως «απόλυτο αρπακτικό». Αν και ο Σρέιντερ πέθανε το 2002, συνδέεται με τη δολοφονία «μέσω του συνδυασμού αποδεικτικών στοιχείων δεκαετιών και πρόσφατων εξελίξεων στην έρευνα», ανακοίνωσε η Εισαγγελία.



Το 1962, ένας μάρτυρας ανέφερε ότι είδε τον Σρέιντερ - ο οποίος ζούσε κοντά στην εκκλησία - έξω από αυτήν, περίπου την ώρα του φόνου και η αστυνομία τον ανέκρινε. Ο Σρέιντερ απέτυχε σε τεστ πολυγράφου και οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είπε ψέματα για το άλλοθι που είχε. Όταν εκείνος συνειδητοποίησε ότι ήταν ύποπτος, έφυγε από την Πενσυλβάνια και μετακόμισε στο Νότο, είπε η Σκορν.

«Η ζωή του χαρακτηριζόταν από ένα μοτίβο βίας και σεξουαλικής βίας, ιδιαίτερα εναντίον νεαρών γυναικών», ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα σε δήλωση. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «κακοποίησε σεξουαλικά σχεδόν κάθε κορίτσι με το οποίο ζούσε ή είχε πρόσβαση σε αυτό», ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση σημειώθηκε πέρυσι, όταν οι ερευνητές ανέκριναν τον θετό γιο του Σρέιντερ, ο οποίος είπε ότι «του ομολόγησε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις ότι δολοφόνησε ένα κοριτσάκι σε μια εκκλησία της Πενσυλβάνια», ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα.

Η δολοφονία της Κάρολ Ανν «άλλαξε για πάντα τη ζωή της οικογένειάς μου», δήλωσε η αδελφή της, Κέι Ντάγκερτι. «Η οικογένειά μας ζούσε χωρίς απαντήσεις και η αβεβαιότητα που περιβάλλει τον θάνατο της Κάρολ έγινε μέρος της ταυτότητάς μας», είπε με δάκρυα στα μάτια. «Και οι δύο γονείς μου πέθαναν χωρίς να μάθουν ποιος δολοφόνησε την κόρη τους. ... Μετά από τόσες δεκαετίες άγνοιας, αυτή η ανακάλυψη φέρνει επιτέλους την αλήθεια σε μια πληγή που δεν επουλώθηκε ποτέ».

