Οργή στη Ρωσία: Άνδρας κρεμά παιδί από παράθυρο με καλώδιο και... γελάει - Βίντεο
Στο βίντεο διακρίνεται ένας άνδρας να δένει το παιδί με καλώδιο και να το κατεβάζει έξω από το παράθυρο διαμερίσματος.
Οργή προκαλεί βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να καταγράφει ένα επικίνδυνο και αποτρόπαιο περιστατικό στη Ρωσία, με θύμα ένα μικρό αγόρι.
Στο βίντεο διακρίνεται ένας άνδρας να δένει το παιδί με καλώδιο και να το κατεβάζει έξω από το παράθυρο διαμερίσματος, αφήνοντάς το να κρέμεται σε μεγάλο ύψος, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του.
Την ίδια στιγμή, οι παρευρισκόμενοι, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο άνδρας, γελούν και καταγράφουν το συμβάν, ενθαρρύνοντας την πράξη, ενώ το παιδί ακούγεται να κρέμεται έξω από την πολυκατοικία «για πλάκα».
Λίγο αργότερα, ο άνδρας ανεβάζει το παιδί πίσω στο διαμέρισμα, περνώντας το εκ νέου από το παράθυρο.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αποτροπιασμό, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια, την προστασία και την ευθύνη των ενηλίκων απέναντι στο παιδί.