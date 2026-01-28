Οργή στη Ρωσία: Άνδρας κρεμά παιδί από παράθυρο με καλώδιο και... γελάει - Βίντεο

Οργή προκαλεί βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να καταγράφει ένα επικίνδυνο και αποτρόπαιο περιστατικό στη Ρωσία, με θύμα ένα μικρό αγόρι.

Στο βίντεο διακρίνεται ένας άνδρας να δένει το παιδί με καλώδιο και να το κατεβάζει έξω από το παράθυρο διαμερίσματος, αφήνοντάς το να κρέμεται σε μεγάλο ύψος, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του.

Спартанские развлечения в России: в Воронеже мужчина привязал трос к ребёнку и попытался спустить мальчика из окна многоэтажки.



Друзья мужчины снимали происходящее на видео и смеялись.



Ребёнка в итоге затащили обратно в квартиру.



@nexta_live pic.twitter.com/syAAWeejbQ — Igor Вице-блогер (@Igor12066848) January 28, 2026

Την ίδια στιγμή, οι παρευρισκόμενοι, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο άνδρας, γελούν και καταγράφουν το συμβάν, ενθαρρύνοντας την πράξη, ενώ το παιδί ακούγεται να κρέμεται έξω από την πολυκατοικία «για πλάκα».

Λίγο αργότερα, ο άνδρας ανεβάζει το παιδί πίσω στο διαμέρισμα, περνώντας το εκ νέου από το παράθυρο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αποτροπιασμό, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια, την προστασία και την ευθύνη των ενηλίκων απέναντι στο παιδί.