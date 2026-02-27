Σοκαριστικό βίντεο στη Ρωσία: Μωρό επέζησε από πτώση 33 μέτρων - Νοσοκόμες το έπιασαν με παλτό

Σοκαριστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, όταν ένα μωρό 18 μηνών έπεσε στο κενό από ύψος περίπου 33 μέτρων, με δύο νοσοκόμες να καταφέρνουν να το σώσουν την τελευταία στιγμή χρησιμοποιώντας ένα παλτό ως αυτοσχέδιο δίχτυ ασφαλείας.

Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες και δίνει στη δημοσιότητα η DailyMail, το μωρό φαίνεται να έχει ανοίξει το παράθυρο και να στέκεται επικίνδυνα στο περβάζι, πριν χάσει την ισορροπία του.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το μωρό έπεσε στο κενό, με τον δυνατό θόρυβο να καταγράφει τη στιγμή που προσγειώθηκε πάνω στο παλτό που είχαν απλώσει οι δύο νοσοκόμες.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν είχε υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, παρά το μεγάλο ύψος της πτώσης.

«Ενεργήσαμε ενστικτωδώς. Δεν ξέραμε πώς να συμπεριφερθούμε σε μια τέτοια κατάσταση», δήλωσε η νοσοκόμα Άννα Καμπάσοβα. «Στεκόταν εκεί, ανοίγοντας και κλείνοντας το παράθυρο ξανά και ξανά. Στεκόμουν ακριβώς κάτω από το παράθυρο. Μια άλλη γυναίκα ήρθε κοντά μου και είπε: "Να τον πιάσουμε;" Απάντησα: "ας το κάνουμε". Είδαμε το μικρό παιδί να αρχίζει να σκαρφαλώνει στο περβάζι του παραθύρου σαν να κατέβαινε από έναν καναπέ, το ένα πόδι, μετά το άλλο και συνειδητοποιήσαμε ότι επρόκειτο να συμβεί. Τότε κάποιος φώναξε "πέφτει, πέφτει" και ήταν ήδη στα χέρια μας».

Μάρτυρες ανέφεραν ότι το νήπιο προσπαθούσε για περίπου 20 λεπτά να ανοίξει το παράθυρο του τελευταίου ορόφου χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι την ώρα του περιστατικού οι γονείς βρίσκονταν σε επίσκεψη σε γείτονες, ενώ ο 18χρονος αδελφός του ήταν μέσα στο σπίτι και έπαιζε βιντεοπαιχνίδι σε άλλο δωμάτιο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο συγκεκριμένο παράθυρο που άνοιξε το παιδί δεν υπήρχε κλειδαριά ασφαλείας.

Η τοπική Εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της πτώσης, εξετάζοντας μεταξύ άλλων και την εποπτεία του παιδιού από τους γονείς του.