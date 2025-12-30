Τραγωδία σε διαγωνισμό κατανάλωσης καρπουζιού: 37χρονος πνίγηκε μπροστά στα μάτια της συζύγου του

Τραγική κατάληξη είχε ένας διαγωνισμός κατανάλωσης καρπουζιού στη Βραζιλία, εκεί όπου ένας άνδρας πέθανε από πνιγμό μπροστά στα μάτια της συζύγου του.



Σε θέρετρο στο Σάο Πέδρο της Βραζιλίας, ο 37χρονος Carlos Cerasomma συμμετείχε σε έναν διαγωνισμό, ο οποίος εξέταζε ποιος μπορούσε να φάει ένα κομμάτι καρπούζι από ένα χαμηλό τραπέζι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα χωρίς να χρησιμοποιήσει τα χέρια του.



Ο πατέρας τεσσάρων παιδιών ήταν αντιμέτωπος με ακόμη πέντε επισκέπτες του θέρετρου σε μια προσπάθεια να κερδίσει ένα έπαθλο, το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, ήταν μια μερίδα τηγανητές πατάτες.



Λίγο μετά την έναρξη του παιχνιδιού, ο Cerasomma άρχισε να πνίγεται με το καρπούζι και κλήθηκε ναυαγοσώστης στο σημείο, όπως αναφέρει η Daily Mail.



Watermelon-eating competition ends in tragedy as man contestant chokes to death in front of his wife https://t.co/fGBxmApHju — Daily Mail US (@Daily_MailUS) December 29, 2025

Μάρτυρας δήλωσε στο βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό πρακτορείο G1 Globo ότι το προσωπικό του θέρετρου άρχισε στη συνέχεια να κάνει εκκλήσεις για να δει αν κάποιος γνώριζε πώς να εκτελέσει τη λαβή Heimlich, η οποία είναι σωτήρια σε ανάλογες περιπτώσεις. «Μια καλεσμένη πήγε να βοηθήσει, νομίζω ότι ήταν γιατρός. Έκανε ΚΑΡΠΑ. Χρειάστηκαν περίπου 25 λεπτά για να φτάσουν οι πυροσβέστες», είπε ο μάρτυρας για το περιστατικό που συνέβη στις 11 Δεκεμβρίου.



Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία τον μετέφερε στη Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών στο Σάο Πέδρο. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε στο νοσοκομείο και καταγράφηκε ως ασφυξία που προκλήθηκε από απόφραξη των αεραγωγών. «Το θύμα πνίγηκε με φαγητό και μεταφέρθηκε στην Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών, αλλά δεν επέζησε. Η υπόθεση καταγράφηκε ως ύποπτος θάνατος στο Αστυνομικό Τμήμα του Σάο Πέδρο», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Το θέρετρο «Sao Pedro Thermas» δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο: «Ο επισκέπτης μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο ζωντανός, όπου, δυστυχώς, απεβίωσε».



«Βρισκόμαστε σε άμεση επαφή με την οικογένεια, προσφέροντας όλη την απαραίτητη υποστήριξη και παρηγοριά σε αυτή τη στιγμή της μεγάλης θλίψης».



«Επαναλαμβάνουμε την αλληλεγγύη και τον σεβασμό μας προς την οικογένεια και τους φίλους, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ιδιωτικότητα όλων των εμπλεκομένων».



O corpo do vendedor Carlos Cerasomma de Oliveira Coelho, de 37 anos, que morreu após se engasgar com melancia em um resort em São Pedro (SP), será enterrado neste sábado (13) em Araras (SP), cidade onde residia.



O velório teve início por volta das 8h na cidade do interior… pic.twitter.com/sMN4aPWGI4 — TV Metropolitana de Piracicaba (@TVMetroPiracity) December 13, 2025

Κινείται νομικά η σύζυγος



Μετά τον θάνατό του, η σύζυγος του Cerasomma, Kimberly Santos, είπε ότι το τραπέζι ήταν πολύ χαμηλό για το ύψος του, που ήταν 1,63μ., με αποτέλεσμα να τον αναγκάσει να πάρει μια θέση που μπορεί να συνέβαλε στον πνιγμό του. Συμπλήρωσε ότι ένα μέλος του προσωπικού είπε στον Carlos ότι είχε μείνει μόνο ένα κομμάτι καρπούζι για φαγητό, προτού παρατηρήσει ότι δεν αντιδρούσε πλέον και παρέμεινε με το κεφάλι σκυμμένο.

Η Σάντος είπε ότι δεν υπήρχε ομάδα επειγόντων περιστατικών στο σημείο, παρά το γεγονός ότι περιλάμβανε φαγητό. Επιβεβαίωσε επίσης ότι οι πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν από άλλους επισκέπτες. Η χήρα πρόσθεσε ότι το προσωπικό αναψυχής και οι ναυαγοσώστες δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν, ενώ αργότερα έφτασε μια νοσοκόμα, αλλά δεν επιχείρησε καμία διαδικασία διάσωσης.

Η Santos δήλωσε ότι σχεδιάζει να λάβει νομικά μέτρα για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.