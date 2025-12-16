Έστησαν γλέντι με κλαρίνα στα μπλόκα των αγροτών - Στήριξη από ντόπιους μουσικούς

Μουσική, χορός και σουβλάκια έδωσαν διαφορετικό τόνο στα αγροτικά μπλόκα στη Χαλκηδόνα, όπου παραγωγοί και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, δεχόμενοι τη στήριξη τοπικών καλλιτεχνών και εργαζομένων.

Ειδικότερα, με μουσικές και ψησταριές περνούν τις ημέρες τους στα μπλόκα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που έχουν συγκεντρωθεί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας.

Καλλιτέχνες από την ευρύτερη περιοχή θέλησαν να εκφράσουν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, στήνοντας ηχεία, παίζοντας τα κλαρίνα τους και συντονίζοντας τα όργανά τους. Το αποτέλεσμα ήταν ένα αυθόρμητο γλέντι με ζωντανή μουσική, με φόντο τα παρατεταγμένα τρακτέρ στην Παλαιά Εθνική Οδό.

Στο σημείο βρέθηκαν και μέλη του Σωματείου Εργαζομένων των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, τα οποία δήλωσαν τη στήριξή τους στους παραγωγούς, μοιράζοντας στους περαστικούς σουβλάκια και μεζέδες που ψήνονταν επί τόπου.