Ένταση με αγρότες στην Καβάλα: Πέταξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα έξω από την Αντιπεριφέρεια

Οι αγρότες δηλώνουν πως δεν πρόκειται να κάνουν «βήμα πίσω» από τα αιτήματά τους - «Πρόκειται για αγώνα επιβίωσης».

Φωτ.: Intime
Φωτ.: Intime
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σκηνικό έντασης σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (11/12) στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας στην Καβάλα, όπου αγρότες πραγματοποιούν κινητοποίηση.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, αμπελουργοί, μελισσοκόμοι και αγρότες έκλεισαν την Αντιπεριφέρεια στην Καβάλα, ρίχνοντας γάλα και άχυρα στην πόρτα του κεντρικού κτιρίου.

Φωτ.: Intime
Φωτ.: Intime

Όπως δηλώνει στο ΕΡΤnews ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης δεν πρόκειται να κάνουν «βήμα πίσω», από τα αιτήματά τους. Πρόκειται για αγώνα επιβίωσης είπε χαρακτηριστικά.

