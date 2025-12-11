Ένταση με αγρότες στην Καβάλα: Πέταξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα έξω από την Αντιπεριφέρεια
Οι αγρότες δηλώνουν πως δεν πρόκειται να κάνουν «βήμα πίσω» από τα αιτήματά τους - «Πρόκειται για αγώνα επιβίωσης».
Σκηνικό έντασης σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (11/12) στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας στην Καβάλα, όπου αγρότες πραγματοποιούν κινητοποίηση.
Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, αμπελουργοί, μελισσοκόμοι και αγρότες έκλεισαν την Αντιπεριφέρεια στην Καβάλα, ρίχνοντας γάλα και άχυρα στην πόρτα του κεντρικού κτιρίου.
Όπως δηλώνει στο ΕΡΤnews ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης δεν πρόκειται να κάνουν «βήμα πίσω», από τα αιτήματά τους. Πρόκειται για αγώνα επιβίωσης είπε χαρακτηριστικά.