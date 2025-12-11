Στην Αθήνα το απόγευμα αγρότες από την Κρήτη - Θα συναντηθούν με Χατζηδάκη και Τσιάρα

Αγρότες από την Κρήτη φθάνουν το απόγευμα στην Αθήνα και στις 17:00 θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη παρουσία του περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη.

Όπως είχε γράψει νωρίτερα το Flash.gr, η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει το περιβάλλον για μία ενδεχόμενη συνάντηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό και συγκεκριμένη αντιπροσωπεία αγροτών, ικανή να αποκλιμακώσει τις κινητοποιήσεις, προτού αυτές πλήξουν την εμπορικά κρίσιμη περίοδο των Χριστουγέννων φαίνεται ότι προλειαίνει το Μέγαρο Μαξίμου.

Οι κινήσεις εκτόνωσης της κυβέρνησης εκδηλώνονται την ώρα που στο εσωτερικό της ΝΔ επικρατεί μεγάλος αναβρασμός όπως φάνηκε από τη χθεσινή μαραθώνια συζήτηση του κ. Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ στην οδό Πειραιώς.

Ραντεβού (;) πριν από τις Βρυξέλλες

Υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγοντας σημείωνε με νόημα ότι η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο των αγροτών εξηγώντας ότι ενδεχόμενη άρνηση τους να προσέλθουν στο διάλογο και συνέχιση των αποκλεισμών κεντρικών οδικών αξόνων θα έχει σοβαρό κόστος για τους αγρότες.

Μολονότι μία τέτοια συνάντηση δεν είναι καθόλου βέβαιη τη στιγμή, που γράφονταν αυτές οι γραμμές, έμπειρος κυβερνητικός παράγοντας τόνιζε στο flash.gr ότι το κρίσιμο ραντεβού θα μπορούσε να κλειστεί την ερχόμενη Δευτέρα μετά το συντονιστικό των αγροτών και προτού ο πρωθυπουργός αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στην τακτική Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.