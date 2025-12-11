Αγρότες: Ραντεβού άμεσα και γιορτές χωρίς μπλόκα επιδιώκει το Μαξίμου-Σφυροκόπημα 4,5 ωρών σε Τσιάρα

Το έδαφος για μία ενδεχόμενη συνάντηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό και συγκεκριμένη αντιπροσωπεία αγροτών, ικανή να αποκλιμακώσει τις κινητοποιήσεις, προτού αυτές πλήξουν την εμπορικά κρίσιμη περίοδο των Χριστουγέννων φαίνεται ότι προλειαίνει το Μέγαρο Μαξίμου.

Το ξεκάθαρο μήνυμα χθες του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι μόλις οριστικοποιηθεί η ενιαία εκπροσώπηση των αγροτών θα πραγματοποιηθεί άμεσα «συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο» ακολούθησε σύσκεψη στην πρωθυπουργική έδρα, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε λεπτομερώς για τις έως τώρα πληρωμές, αλλά και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων καταβολών έως το τέλος του έτους.

Ραντεβού (;) πριν από τις Βρυξέλλες

Πάντως, υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγων σημείωνε με νόημα ότι η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο των αγροτών εξηγώντας ότι ενδεχόμενη άρνηση τους να προσέλθουν στο διάλογο και συνέχιση των αποκλεισμών κεντρικών οδικών αξόνων θα έχει σοβαρό κόστος για τους αγρότες.

Μολονότι μία τέτοια συνάντηση δεν είναι καθόλου βέβαιη τη στιγμή, που γράφονταν αυτές οι γραμμές, έμπειρος κυβερνητικός παράγοντας τόνιζε στο flash.gr ότι το κρίσιμο ραντεβού θα μπορούσε να κλειστεί την ερχόμενη Δευτέρα μετά το συντονιστικό των αγροτών και προτού ο πρωθυπουργός αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στην τακτική Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Σφυροκόπημα 4,5 ωρών στον Τσιάρα

Είναι σαφές, ωστόσο, ότι οι κλιμακούμενες αγροτικές κινητοποιήσεις προκαλούν αναταράξεις και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Λίγες ώρες μετά το «χτύπημα» των 6 «γαλάζιων» βουλευτών, που κατήγγειλαν «έωλους, άδικους και καταχρηστικούς αποκλεισμούς αγροτών από το Μέτρο 23», ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωνσταντίνος Τσιάρας, ήλθε αντιμέτωπος με περισσότερους από 30 μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της ΝΔ για περισσότερο από 4 ώρες στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, στην πολύωρη διαδικασία, κατά την οποία πήραν το λόγο όλοι οι συμμετέχοντες βουλευτές δεν έλειψαν οι στιγμές έντασης, αλλά και τα «καρφιά» των γαλάζιων βουλευτών για τους έως τώρα κυβερνητικούς χειρισμούς. Πολλοί εκ των συμμετεχόντων ανέδειξαν το ζήτημα της μη καταβολής των ποσών από το Μέτρο 23 σε χιλιάδες δικαιούχους, με τον αρμόδιο Υπουργό να ανταπαντά πως οι διασταυρωτικοί έλεγχοι είναι απαραίτητοι, ειδάλλως η χώρα ρισκάρει να χάσει πόρους και να διαβεβαιώνει πως οι περισσότεροι εξ αυτών εκτιμάται ότι θα πάρουν τα λεφτά τους έως τις 29 Δεκεμβρίου.

Επίσης, δεν έλειψαν και οι αιχμές βουλευτών για τον τρόπο μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα γραφειοκρατικής φύσεως ζητήματα, που ενέχουν τον κίνδυνο ακόμη και να υπονομεύσουν το βασικό ζητούμενο της εξυγίανσης του συστήματος πιστοποίησης των επιδοτήσεων. Εξάλλου, καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διάχυτος ήταν και ο πολιτικός προβληματισμός.

«Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο» ήταν κατά πληροφορίες το δηκτικό σχόλιο του πρώην Υπουργού, Μάκη Βορίδη, ενώ η βουλευτής Μαγνησίας, Ζέττα Μακρή, χαρακτήρισε πρωτοφανή τη συμμετοχή στα αγροτικά μπλόκα τονίζοντας πως «όλοι οι δικοί μας είναι μέσα, τι φταίει και επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;» Τον ίδιο προβληματισμό διατύπωσε και ο βουλευτής Αχαίας, Ανδρέας Κατσανιώτης, που σημείωσε με νόημα ότι «εάν δεν έχουμε σχέδιο προσέγγισης των αγροτών και απλά περιμένουμε να ξεφουσκώσουν οι κινητοποιήσεις, θα εκπλαγούμε». Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr o Kωνσταντίνος Τσιάρας δεσμεύθηκε πως προτίθεται να ενημερώσει εκ νέου τους βουλευτές της συμπολίτευσης μετά τη ψήφιση του προυπολογισμού.

Αναζητούνται μέτρα στο «και πέντε της κρίσης»

Την ίδια ώρα, στην κυβέρνηση αναζητούν νέα διαπραγματευτικά όπλα, προκειμένου να ικανοποιήσουν ορισμένα από τα θεσμικά αιτήματα των αγροτών, πάντα εντός του ευρωπαϊκού κανόνα και των δημοσιονομικών αντοχών. Σε αυτό το πλαίσιο, κεντρικό κυβερνητικό στέλεχος επιβεβαιώνει στο flash.gr ότι η κυβέρνηση έχει θέσει επισήμως στη ΔΕΗ το αίτημα της παράτασης και για το 2026 της κλειδωμένης τιμής του φθηνού αγροτικού ρεύματος (9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα), ενώ στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζεται και ο επαναπροσδιορισμός της τιμής των αγροτικών καυσίμων, ώστε να επιτευχθεί κάτι καλύτερο στην επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Επίσης, στην κυβέρνηση φαίνεται ότι εξετάζουν την προοπτική επιπρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης των αγροτών που έχασαν εισόδημα κατά τα πρότυπα του Μετρο 23.