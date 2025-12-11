Τι ζητούν οι αγρότες για να ανοίξουν τους δρόμους: Όλα τα αιτήματα - Δείτε πού υπάρχουν μπλόκα

«Ασαφή και διαφορετικά ανά περιοχή» χαρακτήρισε ο Κώστας Τσιάρας τα αιτήματα των αγροτών, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας το απόγευμα της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου.

Μέχρι στιγμής, οι εργαζόμενοι στον πρωτογενή τομέα της χώρας, που έχουν στήσει μπλόκα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και προαναγγέλλουν κλιμάκωση και διάρκεια στις κινητοποιήσεις τους, έχουν διατυπώσει μία σειρά από ενιαία αιτήματα.

Eurokinissi

Κάποια από αυτά συνδέονται με προβλήματα που έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες, κυρίως λόγω της καθυστέρησης των πληρωμών μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλες διεκδικήσεις είναι πάγιες και συνδέονται άμεσα με την ακρίβεια στο ρεύμα και την τεράστια αναντιστοιχία ανάμεσα στο κόστος παραγωγής και στις τιμές που πουλούν τα προϊόντα τους, ζητήματα που βέβαια επιδεινώνονται στο φόντο της τεράστιας καθυστέρησης στις ενισχύσεις.

Intime

Τα αιτήματα

Πιο συγκεκριμένα, γνωρίζουμε ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στα μπλόκα ζητούν:

Άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και τη βασική ενίσχυση που έπρεπε ήδη να έχει καταβληθεί.

Να επιστραφούν τα χρήματα που πήραν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσοι δεν τα δικαιούνται και να μοιραστούν στους πραγματικούς δικαιούχους.

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Εμβολιασμό των ζώων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος λόγω της ζωονόσου και βοήθεια για τη δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Επίσης οι αγρότες επαναφέρουν πάγια αιτήματα από προηγούμενες κινητοποιήσεις τους:

Πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/KWh.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές των προϊόντων τους.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία.

Επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια.

Φωτό: EUROKINISSI

Ο «χάρτης» με τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα σε real time

Σύμφωνα με τον χάρτη του δημιουργού περιεχομένου Jo Di, ο οποίος δείχνει τα ενεργά και τα προγραμματισμένα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα και ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο, πλήθος είναι αυτή τη στιγμή τα ενεργά αλλά και τα προγραμματισμένα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα.

Με κόκκινο τα ενεργά μπλόκα, με πορτοκαλί οι μερικοί αποκλεισμοί δρόμων. Πηγή: jodi.graphics/bloka

Σύμφωνα με τον χάρτη, αυτή τη στιγμή τα ενεργά μπλόκα είναι:

Κόμβος Νίκαιας – Εθνική Οδός, Θεσσαλία

Κόμβος Κουρλαμπά – Εθνική Οδός 111, Δυτική Ελλάδα

Κόμβος Μαλαχιά – Άργος (Πύλη Εισόδου), Πελοπόννησος

Διόδια Μαλγάρων – Εθνική Οδός, Κεντρική Μακεδονία

Πράσινα Φανάρια (Θέρμη) – Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία

Κόμβος Θήβας – Εθνική Οδός (90ό χλμ), Στερεά Ελλάδα

Κάστρο Βοιωτίας – Εθνική Οδός, Στερεά Ελλάδα

Κόμβος Μπράλου – Φθιώτιδα, Στερεά Ελλάδα

Ε65 – Μπλόκο Καρδίτσας, Θεσσαλία

Ε65 – Διόδια Λόγγου (Τρίκαλα), Θεσσαλία

Κόμβος Μικροθηβών – Μαγνησία, Θεσσαλία

Χαλκηδόνα – Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία

Κόμβος Φιλώτα – Κοζάνη–Φλώρινα, Δυτική Μακεδονία

Τελωνείο Προμαχώνα – Σέρρες, Ανατολική Μακεδονία

Κόμβος Ορμενίου – Βόρειος Έβρος, Θράκη

Κιάτο – Πλευρικά Διόδια, Πελοπόννησος

Εθνική Οδός Κορίνθου-Πατρών, Πελοπόννησος

Μεσσήνη – Παλαιός Σταθμός ΟΣΕ, Πελοπόννησος

Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου, Κρήτη

Κόμβος Σούδας – Χανιά, Κρήτη

Λιμάνι Ηρακλείου, Κρήτη

Λιμάνι Μυτιλήνης – Λέσβος, Βόρειο Αιγαίο

Κόμβος Κάτω Αχαΐας – Εθνική Οδός, Δυτική Ελλάδα

Κόμβος Αγγελοκάστρου – Αιτωλοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα

Διόδια Σιάτιστας – Εγνατία Οδός, Δυτική Μακεδονία

Λεχαινά - Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Δυτική Ελλάδα

Γέφυρα Σελινούντα - Αίγιο, Δυτική Ελλάδα

Μεγάλα Χωράφια - Χανιά, Κρήτη

Κόμβος Μαραθιάς - Αμαλιάδα, Δυτική Ελλάδα

Γέφυρα Ευρώτα – Σπάρτη, Πελοπόννησος

Είσοδος Σπάρτης (Γέφυρα Μορέα), Πελοπόννησος

Κόμβος Πεζών - Ηράκλειο, Κρήτη

Κόμβος Νέων Μουδανιών – Χαλκιδική, Κεντρική Μακεδονία

Γέφυρα Ξηροπήγαδου – Ναυπακτία, Δυτική Ελλάδα

Χανδρινού – Μεσσηνία, Πελοπόννησος

Γέφυρα Ευήνου – Ιόνια Οδός, Δυτική Ελλάδα

Κόμβος Λιβαδοχωρίου – Λήμνος, Βόρειο Αιγαίο

Γέφυρα Σερβίων - Κοζάνη, Δυτική Μακεδονία

Τελωνείο Σκύδρας – Πέλλα, Κεντρική Μακεδονία

Δροσιά (Θέση Αλυσίδα) – Πέλλα, Κεντρική Μακεδονία

Κόμβος Σταδίου – Τρίπολη, Πελοπόννησος

Είσοδος Μεγαλόπολης – Αρκαδία, Πελοπόννησος

Μολάοι – Λακωνία, Πελοπόννησος

Επαρχιακή Οδός Ζακύνθου-Κερίου (Εθνικό Στάδιο), Ιόνια Νησιά

Είσοδος Αργοστολίου (Κόμβος Μαρίνου), Ιόνια Νησιά

Κόμβος Γλαύκου – Περιμετρική Πάτρας, Δυτική Ελλάδα

Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας, Στερεά Ελλάδα

Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου-Καλαμάτας (Τρίπολη), Πελοπόννησος

Διοικητήριο Καβάλας, Αανατολική Μακεδονία

Σχεδιασμός νέων αποκλεισμών - Το βλέμμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης

Για αύριο Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, οι αγρότες των τεσσάρων μπλόκων της Θεσσαλονίκης σκοπεύουν να κινηθούν από νωρίς το πρωί προς το λιμάνι της πόλης, επιδιώκοντας τον αποκλεισμό του. Ωστόσο, θεωρείται δύσκολο οι Αρχές να επιτρέψουν την είσοδο μεγάλου αριθμού τρακτέρ στον αστικό ιστό.

Στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, τα μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Ε65 παραμένουν ενισχυμένα, με τους αγρότες να προγραμματίζουν συμμετοχή στη μεγάλη συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, το Σάββατο στη Νίκαια.

Στη Λάρισα, αγρότες προετοιμάζουν συμβολικές πορείες με τρακτέρ προς τα πολιτικά γραφεία βουλευτών, μεταξύ των οποίων και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστου Κέλλα, για την παράδοση των αιτημάτων τους.

Καθημερινά, στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται εργατικά σωματεία, φοιτητικοί και συνταξιουχικοί σύλλογοι, καθώς και μαζικοί φορείς της περιοχής, ενισχύοντας το εύρος των κινητοποιήσεων.

Η μεγάλη διάσκεψη του Σαββάτου (13/12) στη Νίκαια

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη μεγάλη πανελλαδική διάσκεψη του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου στη Νίκαια, στο μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας. Εκεί θα ληφθούν οι κρίσιμες αποφάσεις για την περαιτέρω κλιμάκωση, αλλά και για το αν θα συγκροτηθεί επιτροπή που θα ζητήσει επίσημη συνάντηση με τον πρωθυπουργό για τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.