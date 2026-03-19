Άγιος Δημήτριος: Ανήλικος έστησε εργαστήριο παράνομων κροτίδων - Xειροπέδες και στον πατέρα του

Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για την παρασκευή κροτίδων είχε στήσει στο διαμέρισμα που διέμενε μαζί με τον πατέρα του ένας 16χρονος στον Άγιο Δημήτριο.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν μπήκαν στο διαμέρισμα και αντίκρισαν στο δωμάτιο του ανήλικου εκρηκτικές ύλες ικανές, σε περίπτωση ατυχήματος, να τινάξουν όλο το κτίσμα στον… αέρα!

Μάλιστα, πέρασαν χειροπέδες και στον 52χρονο πατέρα του καθώς το παράνομο εργαστήριο είχε στηθεί εν γνώσει του. Η Υποδιεύθυνση Περιπολιών αξιοποίησε πληροφορίες ότι ο 16χρονος μέσω κινητού τηλεφώνου κανονίζει ραντεβού για την πώληση κροτίδων ενόψει του Πάσχα, έτσι τον κάλεσαν και κανόνισαν συνάντηση έξω από το δημαρχείο του Αγίου Δημητρίου.

Φτάνοντας εκεί και αφού διαπίστωσαν ότι ο 16χρονος είχε πάνω του κούτες με κροτίδες για να τους πουλήσει, παρουσία εισαγγελέα πραγματοποίησαν έφοδο στο διαμέρισμά του και κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων, εκατοντάδες κούτες με κροτίδες διαφορετικού τύπου.

Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, ήταν ότι βρέθηκαν περίπου 5,5 κιλά πυρίτιδας, 3 κιλά νιτρικό κάλιο, 640 γρ. σκόνη θείου, περίπου 2 κιλά σκόνη αλουμινίου κ.ά. υλικά για την κατασκευή κροτίδων. Καταλαβαίνει κανείς, ότι σε περίπτωση ατυχήματος η έκρηξη θα ήταν ικανή να ισοπεδώσει μόνο το διαμέρισμα αλλά όλο το κτίσμα.

Σε βάρος του 16χρονου αλλά και του πατέρα του ασκήθηκαν διαφορετικές ποινικές διώξεις και η υπόθεση πήρε το δρόμο της Δικαιοσύνης.