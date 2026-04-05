Κολυδάς: Διπρόσωπος ο καιρός την Μεγάλη Εβδομάδα - Ποιες μέρες θα βρέξει και θα έχει κρύο

Μάλλον δυσάρεστες εκπλήξεις περιλαμβάνει η πρόγνωση για τον καιρό της Μεγάλης Εβδομάδας, καθώς, παρά το γεγονός ότι θα είναι ηλιόλουστος στο μεγαλύτερο μέρος της, προς το τέλος της αναμένονται βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας με δυσκολότερη μέρα το Μεγάλο Σάββατο, ενώ ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα προγνωστικά στοιχεία για την Κυριακή του Πάσχα.



Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς με ανάρτησή του στο Facebook σημειώνει πως σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, φαίνεται ότι το σκηνικό θα αλλάξει μετά τα μέσα της εβδομάδας. Τα δυο μοντέλα πρόγνωσης, το ECMWF και το GFS, αυτή τη φορά εμφανίζουν κάποιες διαφορές, με το πρώτο να δίνει πιο σταθερή εικόνα, ενώ το δεύτερο παρουσιάζει μεγαλύτερη μεταβλητότητα τις μέρες του Πάσχα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, μέχρι περίπου και τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ήπιος, όμως στη συνέχεια αυξάνονται οι πιθανότητες για αλλαγή, με πτώση της θερμοκρασίας και πιο άστατες συνθήκες. Αυτό σημαίνει περισσότερες νεφώσεις και αυξημένες πιθανότητες για βροχές, κυρίως στο διάστημα από 10 έως 13 Απριλίου.



Τα πιο αξιόπιστα στοιχεία δείχνουν ότι η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα θερμά 24ωρα, χωρίς όμως να αναμένεται κάτι ακραίο. Παράλληλα, τα σενάρια για βροχοπτώσεις ενισχύονται, αν και δεν υπάρχει ακόμη πλήρης συμφωνία για την ένταση και την έκτασή τους.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Μεγάλο Σάββατο, καθώς τα τελευταία δεδομένα δίνουν αυξημένες πιθανότητες για βροχές, χωρίς όμως να είναι ακόμη ξεκάθαρο πόσο έντονα θα είναι τα φαινόμενα σύμφωνα με την ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά.



Σε κάθε περίπτωση, η πρόγνωση θα ξεκαθαρίσει ακόμα περισσότερο τις αμέσως επόμενες ημέρες.