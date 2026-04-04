Κυριακή των Βαΐων με άστατο καιρό – Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο Κυριακή των Βαΐων 5 Απριλίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τα δυτικά και νότια κυρίως τμήματα της Πελοποννήσου και στη νότια νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα σταδιακά μετά το απόγευμα θα περιοριστούν στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και τα βόρεια τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα ασθενών βροχών κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Από το απόγευμα αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ηπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά και στη δυτική Πελοπόννησο και τα υπόλοιπα ορεινά θα εκδηλωθούν όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και στην ανατολική Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα