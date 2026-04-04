Καιρός: Ο υδράργυρος ανεβαίνει, η αστάθεια επιμένει - Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Με άστατο σκηνικό και τοπικές βροχές να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού, υποδέχεται η χώρα το Σάββατο 4 Απριλίου, καθώς οι νεφώσεις θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας, προειδοποιώντας μας πως η άνοιξη διατηρεί τον ευμετάβλητο χαρακτήρα της.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, το κύριο μενού της ημέρας περιλαμβάνει σποραδικές καταιγίδες που θα εστιαστούν κυρίως στις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Ωστόσο, η αστάθεια δεν περιορίζεται στο Αιγαίο.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ο καιρός θα δείξει τα «δόντια» του με όμβρους και καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την ανατολική Πελοπόννησο, αλλά και την Αττική, όπου τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα. Παρά τις βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας κατά τόπους τους 19 βαθμούς Κελσίου, προσφέροντας μια σχετική γλυκύτητα στην ατμόσφαιρα.

Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά θα είναι περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η καλή είδηση; Από τη Μεγάλη Δευτέρα ο καιρός βελτιώνεται αισθητά με περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-04-2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αστατος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες και τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 18 και κατά τόπους τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μικρής διάρκειας καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα τις πρωινές και βραδινές ώρες στο Θρακικό έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε είναι πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα επικρατήσουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στην ανατολική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στις Σποράδες 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη δυτική και την κεντρική Κρήτη βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στρεφόμενοι γρήγορα σε βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία εξασθένηση από νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6, γρήγορα όμως στα βόρεια και από το απόγευμα και στα νότια θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε πιθανώς θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες .

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ 05-04-2026

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τα δυτικά και νότια κυρίως τμήματα της Πελοποννήσου και στη νότια νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα σταδιακά μετά το απόγευμα θα περιοριστούν στην Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και τα βόρεια τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 06-04-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 07-04-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου πιθανώς στα ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-04-2026

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βορειοανατολικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία στην ανατολική Θεσσαλία και το βόρειο Αιγαίο.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.