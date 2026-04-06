Μεγάλη Εβδομάδα με δύο «πρόσωπα»: Από τα 25άρια της Μεγάλης Τρίτης στην ψύχρα του Επιταφίου

Με ανοιξιάτικο τόνο ξεκίνησε η Μεγάλη Εβδομάδα με τον υδράργυρο τη Μεγάλη Δευτέρα να φτάνει ακόμη και τους 25°C. Την Μεγάλη Τρίτη, που θα είναι και η πιο ζεστή ημέρα, μέχρι τώρα της φετινής χρονιάς, θα συνεχιστούν οι ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες, με τις θερμοκρασίες να παραπέμπουν στον Μάιο.

Ο καιρός τη Μεγάλη Τρίτη: Ηλιοφάνεια και τοπικές βροχές



Πιο συγκεκριμένα, τη Μεγάλη Τρίτη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μόνο μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν λίγο οι νεφώσεις γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά και στη Θράκη θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές το απόγευμα, που γρήγορα θα σταματήσουν. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 2-5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο θα φτάσει στη δυτική Ελλάδα και τη νησιωτική χώρα τους 18-21 και στην υπόλοιπη τους 22-25°C.

Τι αναμένεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη



Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9-23 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ. Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10-24 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Η εξέλιξη μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη



Όσον αφορά την εξέλιξη της Μεγάλης Εβδομάδας στη συνέχεια, φαίνεται ότι και τη Μεγάλη Τετάρτη θα συνεχιστούν οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, με τοπικές βροχές το πρωί στο ανατολικό και βόρειο Αιγαίο και από το απόγευμα σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και δυτική Μακεδονία.

Πτώση της θερμοκρασίας από τη Μεγάλη Πέμπτη



Από τη Μεγάλη Πέμπτη θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού, κυρίως θερμοκρασιακά, οπότε και θα πέσει η θερμοκρασία περίπου 7 βαθμούς στην ανατολική και βόρεια χώρα. Αν και περιορισμένα, θα εκδηλωθούν βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του Αιγαίου.

Ο καιρός της Μεγάλης Παρασκευής και το Πάσχα



Η περιφορά του Επιταφίου, τη Μεγάλη Παρασκευή, με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα θα γίνει με καλό καιρό, αλλά με ψύχρα και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Παρά το γεγονός ότι το Μεγάλο Σάββατο είναι αυξημένη η πιθανότητα για βροχές ειδικά στην κεντρική και βόρεια χώρα, την Κυριακή του Πάσχα το επικρατέστερο σενάριο είναι να είναι βελτιωμένος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές.