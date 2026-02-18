Ηράκλειο: Μινωικός λαβύρινθος σε νέο πάρκο στη Νέα Αλικαρνασσό - 6 στρέμματα «πνοής»!

Ένας σύγχρονος κοινόχρηστος χώρος χαράς, άθλησης και δημιουργικής απασχόλησης δρομολογείται στη Νέα Αλικαρνασσό, με τη βιοκλιματική διαμόρφωση έκτασης 6,1 στρεμμάτων που βρίσκεται μεταξύ των οδών Καρτερού, Ορακίων και Μουσών. Τη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου υπέγραψε στη Λότζια ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη.

