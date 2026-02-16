Κρήτη και σκόνη: «Δεν μπορούμε να τη... σταματήσουμε - Μόνο να προσαρμοστούμε»

Αναπνευστικά αλλά και καρδιακά προβλήματα, πέρα από το άσθμα και τις αλλεργίες, καραδοκούν όταν οι συγκεντρώσεις σωματιδίων στην ατμόσφαιρα είναι αυξημένες.

Την Κυριακή, οι τιμές στην Κρήτη έφτασαν σε πολύ υψηλά επίπεδα ενώ σταδιακά, από το πρωί της Δευτέρας, η κατάσταση εξομαλύνεται.

Η απόφαση για κλείσιμο σχολείων στους Δήμους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, μπορεί να δίχασε, ωστόσο, σύμφωνα με την καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης Μαρία Κανακίδου ήταν στη σωστή κατεύθυνση.

Διαβάστε για το μεγάλο και επαναλαμβανόμενο πρόβλημα της Κρήτης με την αφρικανική σκόνη.