Βόλος: Νεκρός 60χρονος υπάλληλος του ΕΦΚΑ - Ξεψύχησε πάνω στο γραφείο του

Τραγωδία στον Βόλο, όπου ένας 60χρονος υπάλληλος του ΕΦΚΑ ξεψύχησε πάνω στο γραφείο του το πρωί της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με το gegonota.news, o άτυχος άνδρας που εργαζόταν στα γραφεία του ΕΦΚΑ το πρωί μετέβη κανονικά στην δουλειά του. Ωστόσο, δεν πρόλαβαν να περάσουν 15 λεπτά, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε πάνω στα γραφείο του, μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του.

Στην υπηρεσία επικράτησε πανικός. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε μετά από λίγο, δεν μπόρεσε να προσφέρει βοήθεια, καθώς ο 60χρονος φέρεται να ήταν ήδη νεκρός, προδομένος από την καρδιά του.