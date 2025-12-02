«Αυτοκόλλητο ζευγάρι»: Είδε τον άνθρωπό της να πεθαίνει και δεν άντεξε - Τραγωδία στο Κερατσίνι

Στο πένθος βυθίστηκε οικογένεια από το Κερατσίνι, μετά από ένα τραγικό, τριπλό «χτύπημα της μοίρας», με ένα ζευγάρι ηλικιωμένων να φεύγει από τη ζωή, μην μπορώντας να αντέξει την απώλεια του γιου τους.

Όλα συνέβησαν πρωί του περασμένου Σαββάτου (29/11), όταν ο εγγονός, επισκέφτηκε τους παππούδες του, όπως συνήθιζε να κάνει. Ωστόσο τίποτα δεν προμήνυε το θέαμα που θα αντίκριζε, αφού στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, ήταν ξαπλωμένοι πλάι πλάι ο παππούς και η γιαγιά του, χωρίς τις αισθήσεις τους.

«Με πήρε τηλέφωνο ο εγγονός του παππού και τηw γιαγιάς. Βρήκε νεκρούς τον παππού του και τη γιαγιά του έξω από το σπίτι. Ο παππούς ήταν ανάσκελα και η γιαγιά ήταν μπρούμυτα και προς τα μέσα, προς το σπίτι, με την πόρτα της κουζίνας ανοιχτή», λέει γειτόνισσα του ζευγαριού.

Ο εγγονός του ζευγαριού, και παιδί του γιού τους, που βίωσε την απώλεια του πατέρα του πριν λίγο καιρό, μίλησε στο MEGA και περιέγραψε το μοιραίο πρωινό.

«Εγώ είχα πάει να του πάω ψωμί. Την προηγούμενη ημέρα τους είχε δει και η μητέρα μου, η νύφη τους, και τίποτα… πέθανε ο γιος τους, ο πατέρας μου, στα χέρια μου, μπροστά στα μάτια τους και εντάξει, οι άνθρωποι τώρα τελευταία ήταν σε δύσκολη κατάσταση», είπε ο νεαρός.

Δεν άντεξαν την απώλεια του γιου τους

Η απώλεια του γιου τους πριν από περίπου έναν χρόνο, φαίνεται να επιδείνωσε την ψυχολογική κατάσταση του ζευγαριού που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. «Αυτοί οι άνθρωποι ήταν από 15 χρόνων, ήταν η γιαγιά μου 15 χρόνων τότε ήταν που τα φτιάξανε, από την Κόρινθο. Μετά ήταν πάντα μαζί μέχρι και τώρα και πέθαναν μαζί», συμπλήρωσε ο εγγονός.

«Αυτοί οι άνθρωποι ήταν τόσο αυτοκόλλητοι, έφυγαν από την στεναχώρια τους. Πραγματικά ήταν ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Θα είδε τον άνθρωπό της δεν θα μπορούσε να τον βοηθήσει και πέθανε» είπε γειτόνισσα του ζευγαριού.

Η ιατροδικαστική έκθεση, εκ πρώτης όψεως, δείχνει ισχαιμία μυοκαρδίου και για τους δύο. Πρώτος εξέπνευσε από ανακοπή ο παππούς και στη συνέχεια η σύζυγός του. Όλοι μιλούν για ένα αγαπημένο ζευγάρι που μέχρι και τις τελευταίες τους στιγμές φρόντιζε ο ένας τον άλλον. Η κηδεία τους θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.