Λουκέτο σε γηροκομείο της Κυψέλης με εντολή Χαρδαλιά: Έλεγχος αποκάλυψε άθλιες συνθήκες διαβίωσης

Λουκέτο σε γηροκομείο στην Κυψέλη έβαλε η Περιφέρεια Αττικής μετά από έλεγχο που έγινε στις 13 Νοεμβρίου και αποκάλυψε μια δομή σε καθεστώς πλήρους εγκατάλειψης.

Όσοι εργαζόμενοι βρέθηκαν στη δομή τη στιγμή του ελέγχου, δήλωσαν πως εργάζονταν με δική τους πρωτοβουλία. Πέρα από όλα αυτά όμως καταγράφηκαν και σοβαρές παραλείψεις στην επιστημονική εποπτεία, με ελλιπείς καταγραφές ιατρικών επισκέψεων, παραιτήσεις βασικού νοσηλευτικού προσωπικού και αδυναμία εξακρίβωσης της παρουσίας της Υπεύθυνης Προστασίας Ωφελουμένων.

Συγκριτικά με προηγούμενες εκθέσεις που είχαν γίνει στο γηροκομείο της Κυψέλης, παρατηρήθηκε επιδείνωση της κατάστασης η οποία πλέον θεωρείται άκρως επικίνδυνη τόσο για την υγεία όσο και για την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής οι ελεγκτές εντόπισαν «εκτεταμένες φθορές και εξαιρετικά κακές συνθήκες υγιεινής σε ολόκληρη τη Μονάδα Φροντίδα Ηλικιωμένων, έντονη δυσοσμία και ρυπαρά κλινοσκεπάσματα, ακάθαρτες τουαλέτες και ελλιπή καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους.

Παράλληλα, καταγράφηκε απόλυτη δυσλειτουργία στη φροντίδα των ηλικιωμένων, με τους ωφελούμενους να παραμένουν αβοήθητοι για ώρες μετά την πρωινή έγερση, χωρίς να έχει ξεκινήσει η ατομική τους υγιεινή και η διανομή φαρμακευτικής αγωγής ή και πρωινού, λόγω έλλειψης προσωπικού».



Λουκέτο με εντολή Χαρδαλιά

Μόλις ενημερώθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, έδωσε εντολή στην Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο για θέματα Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων Αθηνά Κωνσταντέλλου, για άμεσο λουκέτο του γηροκομείου και ανέθεσε στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την ασφαλή μεταφορά των φιλοξενούμενων σε κατάλληλες αδειοδοτημένες Μονάδες Φροντίδας.

«Η Περιφέρεια Αττικής δεν πρόκειται να επιτρέψει, σε καμία περίπτωση, τη λειτουργία δομών που παραμελούν, κακομεταχειρίζονται ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Η εικόνα που διαπιστώθηκε στην Κυψέλη ήταν εξοργιστική και προσβλητική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Απαράδεκτα φαινόμενα σαν και αυτά δεν θα γίνονται ανεκτά. Τελεία. Και αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμά μας προς όλους», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς.

«Οι άνθρωποί μας στην τρίτη ηλικία δικαιούνται αξιοπρεπείς συνθήκες, επαρκή φροντίδα και απόλυτη ασφάλεια. Τίποτα λιγότερο. Η απόφαση αναστολής ήταν η ελάχιστη υποχρέωσή μας απέναντι στους ίδιους τους ωφελούμενους και στις οικογένειές τους. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη αυστηρότητα και συχνότητα.

Όπου εντοπίζονται παραβάσεις, η Περιφέρεια Αττικής θα επεμβαίνει άμεσα και οι κυρώσεις θα επιβάλλονται χωρίς καμία καθυστέρηση. Είμαστε δίπλα στους πιο ευάλωτους με πράξεις, όχι με λόγια», συνέχισε ο Περιφερειάρχης Αττικής.